Lista de esmaltes prohibidos por contener sustancias tóxicas y cancerígenas: marcas populares

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que dio a conocer la cancelación de 136 Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) de algunos esmaltes semipermanentes por contener sustancias tóxicas y cancerígenas, reveló el listado completo de los productos. La entidad efectuó la prohibición en cumplimiento con una resolución de la Comunidad Andina (CAN).
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
La cancelación de las NSO se dio por contener los ingredientes prohibidos Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT). "Dichos productos no pueden ser comercializados, ni procede su agotamiento de existencias a partir del 16 de febrero de 2026, quedando prohibida su comercialización en la subregión andina", se lee en un comunicado del Invima.
"La evidencia científica que confirma los riesgos carcinogénicos, tóxicos para la reproducción y de sensibilización en la piel asociados a estas sustancias en algunos de los esmaltes semipermanentes", aseguran sobre la decisión de prohibir este tipo de productos. La prohibición inició desde la Comunidad Andina (CAN) de la que hace parte Colombia y que abarca más países de la región como Bolivia, Ecuador y Perú. (Le puede interesar: Invima emite alerta sanitaria y prohibió el consumo de una marca de agua comercializada en Colombia).
"Desde el punto de vista técnico, se recomienda prohibir el uso de TPO y DMPT como ingredientes en productos cosméticos, aun cuando no figuren expresamente prohibidas en listados internacionales menos restrictivos, como el del Personal Care Products Council (PCPC); toda vez que en dicho listado no se dispone de evaluaciones recientes de seguridad de ambos ingredientes (...) han sido analizadas derivando en su clasificación como sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR) Categoría 1B según el Reglamento (UE) 2025/877 (Omnibus VII)", se lee en la Resolución 2548 de 2025 de CAN.
Publicidad
Lea: Ordenan retiro inmediato de producto de aseo para bebés: razón tiene que ver con microorganismos
Listado completo de esmaltes semipermanentes prohibidos en Colombia
- MONÓMERO: NSOC16188-05CO
- SÚPER FINISH: NSOC75818-16CO
- GEL UV/LED: NSOC93029-19CO
- GEL COLOR SYSTEM COLOR COAT: NSOC93970-19CO
- NAIL POLISH: NSOC95968-19CO
- NAIL LIQUID: NSOC95971-19CO
- SOAK-OFF GEL POLISH UV&LED (ESMALTE SEMIPERMANENTE PARA UÑAS UV &LED): NSOC96071-19CO
- NAIL COLOR GEL (ESMALTE SEMIPERMANENTE): NSOC96713-19CO
- TOP COAT (BRILLO ACRILICO): NSOC96709-19CO
- ESMALTE SEMIPERMANENTE: NSOC97030-19CO
- ACRYLIC NAIL SYSTEM MODELING LIQUID/LIQUIDO PARA MODELAR: NSOC98394-20CO
- F NAILS GEL DE COLOR PARA UÑAS: NSOC00236-20CO
- NAIL LIQUID: NSOC01028-20CO
- UV&LED SOAK OFF COLOR GEL POLISH: NSOC01238-20CO
- LUXIO COLOURS: NSOC02319-20CO
- PRINT GEL: NSOC01936-20CO
- COLOR GEL MIXING PEN: NSOC02184-20CO
- LUXIO GEL - BASE: NSOC02338-20CO
- EXTRA DRY ACRYLIC POWDER: NSOC03095-20CO
- LUXIO GEL - GLOSS: NSOC03157-20CO
- UV GEL POLISH: NSOC03508-20CO
- SHINE ON UV/LED GEL: NSOC04113-21CO
- F NAILS GEL TERMINADOR PARA UÑAS: NSOC04473-21CO
- MONOMERO: NSOC04752-21CO
- TONESPRODUCTS PAINTING GEL: NSOC05077-21CO
- GEL CONSTRUCTOR - ESMALTE PARA UÑAS: NSOC05106-21CO
- BASE COAT: NSOC05818-21CO
- ACRYLIC NAIL SYSTEM MODELING LIQUID / LÍQUIDO PARA MODELAR: NSOC07275-21CO
- UV/LED GEL POLISH: NSOC07519-21CO
- GEL POLISH (GEL DE UÑAS): NSOC08088-21CO
- BASE COAT: NSOC08256-21CO
- PAINTING GEL: NSOC08254-21CO
- NAIL POLISH / ESMALTE: NSOC08274-21CO
- TOP COAT: NSOC08281-21CO
- ESMALTE PARA UÑAS: NSOC09030-21CO
- LED UV SOAK-OFF COLOR POLISH GEL: NSOC09113-21CO
- GEL CHARLOTTE - NAIL GEL: NSOC09290-21CO
- GEL POLISH: NSOC09814-21CO
- MONÓMERO: NSOC09992-21CO
- MONÓMERO: NSOC10001-21CO
- MONÓMERO: NSOC10113-21CO
- MONÓMERO: NSOC10128-21CO
- ESMALTE PARA UÑAS: NSOC10301-21CO
- GEL DE COLOR SEMIPERMANENTE: NSOC10852-21CO
- APRES COLOR EXTEND GEL: NSOC10916-21CO
- BASE: NSOC11511-22CO
- SOAK OFF GEL POLISH: NSOC11557-22CO
- TOP MATTE: NSOC11671-22CO
- TOP COAT: NSOC11995-22CO
- NAIL LIQUID MONOMER ADVANCE: NSOC12810-22CO
- NAIL LIQUID MONOMER MIDDLE: NSOC12806-22CO
- SPIDER GEL: NSOC12853-22CO
- GEL ART: NSOC12952-22CO
- GEL BASE: NSOC13227-22CO
- GEL TOP: NSOC13223-22CO
- GEL PARA UÑAS - GEL POLISH: NSOC13336-22CO
- MASGLO PROFESSIONAL SPIDER GEL: NSOC13371-22CO
- MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH: NSOC13362-22CO
- MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH ESMALTE PARA UÑAS BASE RUBBER: NSOC13368-22CO
- MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH: NSOC13390-22CO
- MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH ESMALTE PARA UÑAS BRILLO: NSOC13388-22CO
- MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH ESMALTE PARA UÑAS FINALIZADOR MATE: NSOC13378-22CO
- ACRI-GEL (ACRILICO EN GEL): NSOC13959-22CO
- GEL UV PARA CONSTRUCCIÓN: NSOC13928-22CO
- GEL POLISH UV/LED: NSOC13980-22CO
- MONOMERO PARA UÑAS: NSOC14828-22CO
- GEL POLISH: NSOC15261-22CO
- COLOR GEL UV GEL POLISH: NSOC15385-22CO
- GEL TERMINADOR PARA UÑAS TOP COAT: NSOC15378-22CO
- GEL BASE PARA UÑAS BASE COAT: NSOC15382-22CO
- ACRYL GEL: NSOC16419-22CO
- MONÓMERO PARA UÑAS: NSOC16660-22CO
- NAIL POLISH-LED/UV SEMIPERMANENTE: NSOC16591-22CO
- TOP COAT NAIL POLISH - LED/UV SEMIPERMANENTE: NSOC16611-22CO
- BRILLO SECANTE GEL TOP COAT SEMIPERMANENTE: NSOC16637-22CO
- BASE COAT NAIL POLISH - LED/UV SEMIPERMANENTE: NSOC16647-22CO
- ESMALTE GEL SEMIPERMANENTE: NSOC16841-22CO
- ESTRUCTURADOR EN GEL: NSOC17646-22CO
- LIQUID MONOMER - MONOMERO LIQUIDO: NSOC17842-22CO
- GLOSS: NSOC18239-22CO
- APRES SOFT GEL BUILDER: NSOC18832-23CO
- MASGLO PROFESSIONAL BUILDER GEL: NSOC18868-23CO
- MASGLO PROFESSIONAL ACRYGEL: NSOC19104-23CO
- ACRYLIC LIQUID MONOMER: NSOC18959-23CO
- SPIDER GEL: NSOC19989-23CO
- PAINTING GLOW: NSOC20475-23CO
- NAIL LIQUID MONOMER UVA: NSOC20865-23CO
- TRANSFER FOIL: NSOC21523-23CO
- UV GEL POLISH: NSOC21983-23CO
- ACRYLIC NAIL SYSTEM MODELING LIQUID/LIQUIDO PARA MODELAR: NSOC22343-23CO
- LÍQUIDO MONÓMERO: NSOC22724-23CO
- MONOMER LIQUID: NSOC23150-23CO
- GEL POLISH: NSOC23497-23CO
- MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH: NSOC23577-23CO
- GEL POLISH CONSTRUCTOR DE UÑAS Y DECORACIONES: NSOC23794-23CO
- GEL POLISH: NSOC24664-23CO
- BASE COAT: NSOC25678-23CO
- GEL POLISH: NSOC26581-23CO
- ESMALTE PARA UÑAS: NSOC27473-23CO
- ESMALTE PARA UÑAS: NSOC28035-24CO
- POLYGEL: NSOC29402-24CO
- ACRYLIC NAIL SYSTEM MODELING LIQUID/LIQUIDO PARA MODELAR: NSOC32401-24CO
- FRENCH RUBBER BASE COAT: NSOC32360-24CO
- GEL POLISH: NSOC32839-24CO
- MONÓMERO LIQUIDO PARA UÑAS: NSOC33004-24CO
- BASE RUBBER: NSOC33486-24CO
- BASE COAT: NSOC33553-24CO
- POLY GEL NAIL: NSOC33593-24CO
- BUILDER GEL: NSOC33744-24CO
- ESMALTE PARA UÑAS: NSOC35778-24CO
- MONOMERO PARA UÑAS: NSOC35964-24CO
- ESMALTE EN GEL / GEL POLISH: NSOC36168-24CO
- MONOMERO: NSOC36273-24CO
- RETENTION MONOMER: NSOC36808-24CO
- MONÓMERO UNIVERSAL COLORFUL: NSOC36779-24CO
- ESMALTE PARA UÑAS: NSOC36734-24CO
- BUILDER GEL: NSOC37349-25CO
- MONÓMERO LÍQUIDO: NSOC37418-25CO
- POLY GEL: NSOC38751-25CO
- COLOR GEL RUBBER DECO ROSE: NSOC39734-25CO
- MONOMERO LIQUIDO: NSOC40018-25CO
- BASE RUBBER: NSOC40323-25CO
- ÓLEO PAINTING GEL BLACK: NSOC40615-25CO
- ÓLEO PAINTING GEL WHITE: NSOC40590-25CO
- NAIL ADHESIVE TIP GEL UV/LED SOAK OFF: NSOC40732-25CO
- ACRYLIC LIQUID MONOMER: NSOC40762-25CO
- ESMALTE PARA UÑAS: NSOC41317-25CO
- LIQUID UV: NSOC41448-25CO
- TOP COAT: NSOC41481-25CO
- GEL: NSOC41540-25CO
- MONOMER LIQUID: NSOC41652-25CO
- BUTTER GEL: NSOC43997-25CO
- ESMALTE: NSOC44490-25CO
- BASE COAT: NSOC45436-25CO
- TOP COAT: NSOC45459-25CO
¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?
El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:
- Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"
- Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios
- Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre
- También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL