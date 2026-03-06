Esta es la nueva función de Nequi y Bancolombia para comprar y vender dólares desde el celular

El Grupo Cibest, la compañía matriz que agrupa varias operaciones financieras, presentó una nueva iniciativa orientada a facilitar el acceso de los colombianos a servicios financieros con alcance internacional. La propuesta busca "responder a las nuevas dinámicas de consumo de los colombianos, y aportará a futuro soluciones adicionales a los frentes que un cliente global necesita: ahorro, pagos, transferencias e inversión usando dólares digitales", indicó la empresa.

"Pensando en las personas que hoy viven, trabajan y hacen negocios más allá de una sola frontera, Grupo Cibest anuncia el fortalecimiento de su propuesta global, que les permitirá a los colombianos aprovechar soluciones integradas, simples y seguras para acceder a servicios globales", agregó el holding.

Bancolombia y Nequi permitirán comprar y vender dólares digitales

La primera etapa de esta estrategia contempla la posibilidad de comprar y vender dólares digitales desde las aplicaciones Mi Bancolombia y Nequi. Esta funcionalidad se ofrecerá a través de Wenia, la empresa de activos digitales del grupo, que estará encargada de la operación del servicio. Wenia será la encargada de articular el funcionamiento de este sistema.



Según la información entregada por la organización, los usuarios podrán gestionar estos activos directamente desde las aplicaciones, donde tendrán la posibilidad de consultar saldos y movimientos asociados a los dólares digitales. La disponibilidad de esta opción se implementará en las próximas semanas.



La compañía opera bajo una licencia clase F otorgada por la Autoridad Monetaria de Bermudas, que permite ofrecer servicios relacionados con activos digitales. Actualmente, a través de su aplicación ya es posible adquirir dólares digitales que mantienen una relación de valor de uno a uno con el dólar estadounidense.

Desde el grupo financiero señalan que esta iniciativa surge en un contexto en el que cada vez más personas interactúan con economías de otros países. En ese escenario, es común que los usuarios reciban pagos en monedas extranjeras, realicen compras en plataformas internacionales o inviertan en mercados fuera de Colombia.

"Esta iniciativa parte de una visión clara: los clientes ya no operan únicamente en pesos ni dentro de un solo país. Reciben ingresos en otras monedas y activos digitales, hacen pagos internacionales, invierten fuera de Colombia y esperan soluciones digitales que les permitan mover su capital cuando y donde lo necesiten, sin fricciones ni complejidad", indicó la entidad.

En el caso de Nequi, la integración con Wenia permitirá que los usuarios de esta plataforma digital también tengan acceso a la compra y venta de dólares digitales. La entidad señaló que el acceso a este tipo de activos puede servir para diferentes propósitos, como la posibilidad de ahorrar en una moneda extranjera, preparar recursos para viajes al exterior o facilitar operaciones con otros países.



¿Cómo funcionará la nueva función de Nequi y Bancolombia?

La propuesta del Grupo Cibest busca "acompañar de forma integral la vida de las personas, conectando soluciones que les permitan gestionar sus activos en los frentes prioritarios para un cliente global: ahorro, pagos, transferencias e inversión". La estrategia también apunta a que las personas no tengan que recurrir a múltiples plataformas para administrar sus finanzas en entornos internacionales.

El grupo indicó que el desarrollo de esta propuesta será progresivo y que con el tiempo se incorporarán nuevas funcionalidades relacionadas con monedas digitales. Entre los servicios que se evalúan para etapas posteriores se encuentran las transferencias internacionales hacia regiones como Estados Unidos y Europa, así como la posibilidad de realizar inversiones utilizando dólares o euros digitales.

La iniciativa también se complementa con servicios que el grupo ya ofrece a través de otras filiales. Por ejemplo, actualmente es posible abrir cuentas en dólares mediante las entidades que el grupo tiene en Panamá y Puerto Rico. Además, a través de Cibest Capital los clientes pueden acceder a inversiones en mercados internacionales desde Estados Unidos.

Las personas interesadas en utilizar esta nueva función podrán registrarse inicialmente en una lista de espera. Esta inscripción estará disponible en el sitio oficial de Nequi, donde se informarán los pasos para acceder al servicio una vez se habilite de manera progresiva.

