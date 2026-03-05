Colombia entra en la primera temporada de más lluvias del año, según Ideam

El mes de marzo marca el comienzo de la primera temporada de lluvias en gran parte de Colombia. Según el más reciente informe de predicción climática del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se espera que durante las próximas semanas aumenten las precipitaciones en distintas zonas del territorio nacional, especialmente en las regiones Andina y Caribe.

"La persistencia de condiciones tipo La Niña durante los últimos meses ha contribuido a mantener ambientes húmedos en varias regiones del territorio nacional, particularmente en sectores Andinos, Pacíficos y zonas de piedemonte. En la región Pacífica, las precipitaciones continúan dentro de su patrón climático característico, donde históricamente se presentan acumulados altos durante buena parte del año", se lee en un comunicado de la entidad.



Primera temporada de lluvias en Colombia comienza, según Ideam

De acuerdo con la entidad, las lluvias registradas durante enero y febrero han generado niveles elevados de humedad en suelos y cuencas hidrográficas. Esta condición podría favorecer respuestas más rápidas de ríos y quebradas ante nuevos episodios de precipitación, lo que obliga a mantener vigilancia sobre el comportamiento de estos cuerpos de agua.

"Durante el mes de marzo comienza la transición a la primera temporada de más lluvias del año en gran parte del país, con mayor incidencia en la región Andina y Caribe", indicó el Ideam. El reporte también señala que las condiciones climáticas recientes han estado influenciadas por el fenómeno de La Niña, que ha contribuido a mantener ambientes húmedos en varias zonas del país. Sin embargo, los análisis indican que el sistema océano-atmósfera avanza hacia una fase neutral del fenómeno conocido como El Niño‑Oscilación del Sur (ENOS).



Datos recientes de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) indican que existe cerca de un 60% de probabilidad de que entre febrero y abril se consoliden condiciones neutrales en el Pacífico ecuatorial. Para el periodo comprendido entre junio y agosto, la probabilidad de que se mantenga esa neutralidad se sitúa alrededor del 56%, aunque los modelos climáticos advierten que hacia la segunda mitad del año aumenta la incertidumbre y algunos escenarios contemplan la posible formación de un nuevo evento de El Niño.



Mientras se define esa evolución climática, marzo se perfila como un mes con precipitaciones cercanas o superiores a los valores históricos en buena parte del país. El Ideam explicó que este comportamiento responde principalmente al ciclo estacional propio de la época, además de otros factores atmosféricos como las ondas ecuatoriales y la oscilación de Madden-Julian, fenómenos que influyen en la formación de lluvias en las zonas tropicales.



Así se comportarán las lluvias en Colombia en marzo de 2026, según Ideam

Para marzo de 2026, el panorama apunta a un aumento de las precipitaciones en buena parte del territorio nacional. "Se prevé predominancia de condiciones cercanas o superiores a lo normal en amplias zonas del país". Así se comportará el clima en diferentes regiones:



En la región Caribe se prevén incrementos generalizados. Los volúmenes adicionales oscilarían "entre 10 mm y 25 mm, e incrementos más destacados al suroccidente del departamento de Bolívar". Los aumentos podrían alcanzar hasta un 70% por encima del promedio histórico.

En la región Andina, marzo también estaría marcado por precipitaciones superiores a los registros habituales. Se estiman aumentos que podrían llegar hasta el 70%, "correspondiendo a volúmenes de 100 mm por encima del promedio histórico". El nororiente andino, especialmente Norte de Santander, aparece entre las zonas con mayor señal de incremento.

La Orinoquía presentaría un comportamiento similar. En departamentos como Arauca se proyectan aumentos que podrían aproximarse al 60%, lo que "representa hasta 75 milímetros adicionales frente al promedio". En contraste, hacia el occidente del Meta se esperan condiciones cercanas a la media histórica.

Para la región Pacífica, caracterizada por sus altos acumulados de lluvia durante el año, el pronóstico indica un comportamiento mayoritariamente cercano a lo normal. No obstante, podrían registrarse incrementos leves, alrededor del 10%, que en términos absolutos significan entre 25 y 100 milímetros adicionales.

En la Amazonía se anticipan aumentos en la mayor parte de la región, con variaciones cercanas al 20% sobre los valores históricos, equivalentes a incrementos de entre 25 y 50 milímetros. Solo en sectores puntuales del centro de Putumayo se proyectan posibles déficits, con reducciones que podrían alcanzar hasta 150 milímetros.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estiman lluvias superiores al promedio, con incrementos cercanos al 30%.

El Ideam explicó que, al ampliar el análisis hacia el trimestre marzo-mayo, el comportamiento de las lluvias podría ser más variable. En ese periodo se prevé un predominio de condiciones cercanas a lo normal, aunque persistirían aumentos en algunos sectores de las regiones Andina, Orinoquía y Caribe. En contraste, en la región Pacífica y en partes de la Amazonía podrían presentarse contrastes entre zonas con excesos de lluvia y otras con posibles reducciones.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co