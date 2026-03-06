Super Astro Sol resultados del viernes 6 de marzo de 2026: estos son los números ganadores

El viernes 6 de marzo de 2026 se realizará una nueva edición del sorteo Super Astro Sol, un juego que combina la apuesta de cuatro cifras con la selección de un signo zodiacal. La transmisión oficial comenzará a las 4:00 de la tarde y estará disponible en vivo a través de las plataformas digitales y los canales autorizados en YouTube. Durante la emisión se presenta todo el proceso del sorteo, desde la preparación previa hasta la extracción final, lo que permite observar cada etapa en tiempo real. Si desea otra estructura o una versión más breve, puedo ajustarla.

El resultado del sorteo se compone de cuatro cifras en el orden exacto, acompañadas por el signo zodiacal correspondiente. Para acceder al premio mayor, que equivale a 42.000 veces el valor apostado, es necesario acertar tanto las cuatro cifras como el signo, sin variaciones en ninguno de los elementos.



El sistema contempla también premios por coincidencias parciales, lo que permite obtener ganancias aun cuando no se acierte la combinación completa. Cuando coinciden tres cifras en el orden correcto junto con el signo, el pago corresponde a 1.000 veces el valor jugado. Si la coincidencia es de dos cifras más el signo, el premio es de 100 veces el valor apostado. Con esta estructura, Super Astro Sol combina la secuencia numérica con un signo zodiacal y establece distintos niveles de premio según el grado de coincidencia alcanzado, lo que amplía las posibilidades de ganar dentro de la misma modalidad.



Resultados Super Astro Sol del 6 de marzo de 2026

Números ganadores:

Signo:

¿En qué consiste el chance Super Astro Sol?

El Super Astro Sol es un juego de azar autorizado por Coljuegos, entidad encargada de regular las actividades de suerte y azar en Colombia. Su dinámica consiste en elegir una combinación de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, junto con uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.



La selección puede hacerse de manera libre, tanto para las cifras como para el signo zodiacal, sin relación obligatoria con el signo personal del jugador. También existe la opción de apuesta automática, en la que el sistema asigna al azar la combinación numérica y el signo. El valor de la apuesta es flexible: el monto mínimo permitido es de $500 y el máximo por tiquete es de $10.000. Esta estructura permite participar con distintos presupuestos. El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y los resultados se publican en los canales oficiales y en medios especializados, lo que facilita la consulta rápida y segura de la información.



¿Dónde se compra el boleto del Super Astro Sol?

Los tiquetes de Super Astro Sol pueden adquirirse en puntos de venta autorizados como Su Red, SuperGIROS, Apostar S.A., y otros operadores habilitados por Coljuegos. También es posible realizar apuestas en línea a través de las aplicaciones móviles de estos operadores, lo que facilita el acceso desde cualquier lugar del país. Es importante verificar que el punto de venta esté debidamente autorizado y que el tiquete emitido contenga todos los datos correctos: número apostado, signo zodiacal, valor de la apuesta, fecha del sorteo y código de validación.



¿Cuánto se puede ganar?

El plan de premios de Super Astro Sol es uno de los más atractivos del mercado colombiano:



4 cifras + signo zodiacal: 42.000 veces lo apostado.

42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo zodiacal: 1.000 veces lo apostado.

1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo zodiacal: 100 veces lo apostado.

Por ejemplo, si un jugador apuesta $1.000 y acierta la combinación completa, recibirá $42 millones de pesos. No obstante, debe tener en cuenta que sobre los premios se aplican descuentos por impuestos, como el IVA (16%) y la retención en la fuente (20%), lo que reduce el valor neto recibido.



¿Cómo reclamar el premio del Super Astro Sol?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:



Premios menores a 48 UVT (aproximadamente $2.035.776): se pueden reclamar directamente en puntos de venta autorizados como Su Red o SuperGIROS. El ganador debe presentar:

El tiquete original sin enmendaduras. Documento de identidad original y fotocopia.

Premios entre 48 y 181 UVT (hasta $7.676.572): además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formato del Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SIPLAFT).

además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formato del Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SIPLAFT). Premios iguales o superiores a 182 UVT (más de $7.718.984): se requiere tiquete original, fotocopia ampliada de la cédula, certificación bancaria no mayor a 30 días y formato SIPLAFT diligenciado.

El plazo para reclamar el premio está regulado por el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, por lo que se recomienda actuar con prontitud. Recuerde que el tiquete es el único comprobante válido para reclamar el premio. Si se extravía, se pierde el derecho al cobro. Por ello, se recomienda guardar el tiquete en un lugar seguro y verificar que esté correctamente diligenciado al momento de la compra.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

