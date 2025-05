Salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol sería inminente

Sería inminente la salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol, le dijo una alta fuente del Gobierno a Noticias Caracol, tras la reunión que se dio en la noche del miércoles 28 de mayo en la Casa de Nariño, donde estuvo presente la junta directiva de la compañía y el mandatario Gustavo Petro.

Tras ese encuentro, Mónica de Greiff, expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, renunció a la junta directiva de Ecopetrol y en su carta extendió un agradecimiento a Roa “por su liderazgo inspirador, su visión estratégica y su capacidad para guiar a la organización con integridad, transparencia y sentido de país”. No obstante, se conoció que se le solicitó un margen de espera de por lo menos dos meses, pues con su dimisión quedarían solo ocho miembros en la junta.

Edwin Palma, ministro de Minas, sería el sucesor de Roa, pero varios no estarían de acuerdo con la designación. Además, el funcionario estaría inhabilitado porque debería haber renunciado un año antes a la cartera para ser presidente de Ecopetrol.

Además de poner sobre la mesa la salida del presidente de Ecopetrol, se conoció que el jefe de Estado expresó su molestia por la manera como su exjefe de campaña lidera los proyectos de transición energética en la compañía. Asimismo, fuentes de Ecopetrol le dijeron a Noticias Caracol que Petro los regañó y les dijo que se volvieron “petroleros” y dejaron de lado las tareas encomendadas en este Gobierno.

Con la salida de Roa de la petrolera terminaría una de las más cuestionadas gestiones en la empresa más grande e importante de Colombia, y que representa la mayor fuente de ingresos del Estado, pero que terminó envuelta en escándalos, denuncias de despilfarros, contratos polémicos y desvalorizada en tamaño y ganancias.

Las polémicas de Ricardo Roa

La más reciente tiene que ver con un contrato de cerca de 6 millones de dólares, que se suscribió con la firma de abogados estadounidense Covington & Burling LLP. Tenía como objetivo, según Blu Radio, evaluar el impacto reputacional del funcionario; sin embargo, terminó incluyendo la retención de correos y documentos de al menos 70 altos miembros de la compañía, que incluía a la junta directiva.

“Es algo inaudito y descabellado, y de ahí la crisis, las renuncias que están viniendo, las noticias de que hay decenas de altos funcionarios grabados, se ha vuelto una tragicomedia la vida en Ecopetrol. No le queda tiempo ni cabeza para concentrarse en las cosas importantes que debe tener la dirección de petrolera, que es el mejor bienestar de la empresa”, considera Juan Camilo Restrepo, exministro de Minas y Energía.

Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación envió un concepto al Consejo Nacional Electoral -CNE- pidiendo sancionar a Ricardo Roa por presuntas irregularidades cuando se desempeñaba como gerente de la campaña Petro Presidente.

Según el informe, la campaña superó el límite permitido para la primera vuelta por 154.262.381 pesos al no incluir una factura. Uno de los casos más graves fue el evento en el Movistar Arena, realizado el 19 de junio de 2022, cuyo costo real fue de 250 millones de pesos, pero solo fueron reportados 150 millones de pesos al CNE.

Durante la segunda vuelta, aunque no se superó el tope de $13.347 millones, la Procuraduría señaló que los gastos reales fueron de $13.299 millones, incluyendo el valor no reportado del evento mencionado. Por otro lado, se cuestionó la contratación de testigos electorales, función que no hace parte de una campaña activa, según la ley 996 de 2005, pero cuyos pagos sí deben ser reportados.

Por eso insta a sancionar a Roa “de forma solidaria al pago de una multa equivalente al uno (1%) por ciento del valor desembolsado por el Estado para la financiación de la campaña a la presidencia en primera vuelta y ordenar la devolución de $154.262.381,00, correspondiente a la cuantía en la cual fueron violados los topes en primera vuelta”.

También recomienda una sanción “de forma solidaria al pago de una multa equivalente al uno (1%) por ciento del valor desembolsado por el Estado para la financiación de la campaña a la presidencia en segunda vuelta” y “absolver a los demás investigados de los cargos formulados en contra”.

En marzo de 2022 la acción de Ecopetrol valía 3.660 pesos. En mayo de 2025 está en 1.770, lo que representa una caída del 51,7% - Colprensa

Las finanzas de Ecopetrol

“Está entrando en un proceso de debilidad que la puede llevar a la muerte”, afirma Restrepo sobre la petrolera. Expertos señalan que no solo es el manejo directivo, tampoco avanza en su operación. “Nunca habíamos enfrentado una situación tan grave desde el punto de vista estructural, porque se ha afectado el gobierno corporativo, se le han cortado las alas a la empresa en su negocio principal bajo un sofisma de querer incursionar en otras fuentes de energía, olvidándose del petróleo y el gas, lo cual es absurdo, y por otro lado vemos que a la empresa la están asfixiando”, dice Francisco Lloreda, expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas.

Y es que en materia de ingresos de Ecopetrol, la compañía reportó:



2022: $159.5 Billones

2023: $143.1 Billones

2024: $133.3 Billones

Primer trimestre de 2025: $31.4 Billones

Las utilidades también vienen en descenso:



2022: $33.4 Billones

2023: $19.1 Billones

2024: $14.9 Billones

2025: $3.1 Billones

Adicional a eso, en marzo de 2022 la acción de Ecopetrol valía 3.660 pesos. En mayo de 2025 está en 1.770, lo que representa una caída del 51,7%.

