Congreso aprobó presupuesto 2027 por 634,9 billones de pesos, ¿qué sectores tendrán más recursos?

Casi 20 horas de debate, llamadas, reuniones y negociaciones. Así se vivió la discusión del presupuesto general para 2027 en el Senado este lunes, que terminó con la aprobación de 634,9 billones de pesos, en lo que representa un espaldarazo del Legislativo al primer presupuesto que presenta el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre los cambios más importantes se destacan 3 billones de pesos adicionales para el sector de la salud y 100 mil millones para el de educación. También se destinaron recursos para la Registraduría, el Congreso y la Rama Judicial, además de 11.400 millones de pesos para indemnizar a familias de soldados abatidos en combate.



Pero no todo fueron adiciones. El presupuesto aprobado también dejó recortes en algunos sectores: 500 mil millones de pesos en inversión para el Sena y 181 mil millones para la JEP. De hecho, el grueso de la discusión se centró precisamente en el artículo 2, el cual define el presupuesto para las entidades, para el cual Gobierno aceptó al menos ocho proposiciones de modificación, en las que trasladó recursos entre entidades.

Hacia las 3:35 p.m. la votación se trasladó a la Cámara de Representantes, donde se adoptó el mismo texto del Senado, por lo que no hubo lugar a una conciliación. Cabe aclarar que, según el reglamento, si la ley no se aprobada antes de la medianoche de este martes, el Gobierno debía expedirlo por decreto.

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La jornada estuvo llena de tensiones. Mientras el Senado avanzaba, en la Cámara de Representantes la discusión se caldeaba. La bancada liberal abandonó el recinto en protesta por las declaraciones de De la Espriella contra la gobernadora de San Andrés, Gerly Ordóñez, y la representante Elizabeth Jay-Pang, ambas de ese partido, a quienes el jefe de Estado vinculó con una presunta irregularidad en contrataciones de la isla, por lo que les dijo que no dejará que muevan algún peso del presupuesto que girará al hospital local. El episodio obligó a abrir un espacio de diálogo con el ministro del Interior, Rodrigo Lara.



A esto se sumó el rechazo del Pacto Histórico, que denunció recortes a la inversión social y aseguró que el gobierno no acogió sus propuestas para fortalecer los recursos del Sena, la educación pública y las víctimas. La sesión en la Cámara había quedado en pausa por falta de quórum. La hora clave, las 8 p.m., cuando se esperaba retomar la discusión. Tras horas de incertidumbre, las conversaciones se reactivaron hasta ls 11:45 p.m., y se volvió a citar para las 12:10 de la madrugada para definir si la Cámara le daba luz verde al mismo presupuesto que ya había pasado en el Senado.



A las 3:50 a.m. de este martes la Cámara de Representantes aprobó las mismas modificaciones en el articulado que se había hecho en senado y el presupuesto quedó aprobado.

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