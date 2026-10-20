En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CASO JAIME ESTEBAN MORENO
MUSEO NACIONAL
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
ATENTADOS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Congreso aprobó presupuesto 2027 por 634,9 billones de pesos, ¿qué sectores tendrán más recursos?

Congreso aprobó presupuesto 2027 por 634,9 billones de pesos, ¿qué sectores tendrán más recursos?

Luego de una extensa y acalorada discusión que se prolongó hasta la madrugada, el Legislativo le dio el espaldarazo al primer presupuesto del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Habrá cambios en los sectores de salud, educación, justicia y defensa.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de oct, 2026
Comparta en:
Discusión del presupuesto para 2027.
Discusión del presupuesto para 2027.
Colprensa

Casi 20 horas de debate, llamadas, reuniones y negociaciones. Así se vivió la discusión del presupuesto general para 2027 en el Senado este lunes, que terminó con la aprobación de 634,9 billones de pesos, en lo que representa un espaldarazo del Legislativo al primer presupuesto que presenta el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre los cambios más importantes se destacan 3 billones de pesos adicionales para el sector de la salud y 100 mil millones para el de educación. También se destinaron recursos para la Registraduría, el Congreso y la Rama Judicial, además de 11.400 millones de pesos para indemnizar a familias de soldados abatidos en combate.

Pero no todo fueron adiciones. El presupuesto aprobado también dejó recortes en algunos sectores: 500 mil millones de pesos en inversión para el Sena y 181 mil millones para la JEP. De hecho, el grueso de la discusión se centró precisamente en el artículo 2, el cual define el presupuesto para las entidades, para el cual Gobierno aceptó al menos ocho proposiciones de modificación, en las que trasladó recursos entre entidades.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Hacia las 3:35 p.m. la votación se trasladó a la Cámara de Representantes, donde se adoptó el mismo texto del Senado, por lo que no hubo lugar a una conciliación. Cabe aclarar que, según el reglamento, si la ley no se aprobada antes de la medianoche de este martes, el Gobierno debía expedirlo por decreto.

Publicidad

Últimas Noticias

Colombia fijará coordenadas marítimas de San Andrés: ¿qué cambia con el nuevo decreto?
POLÍTICA

¿Decreto para delimitación marítima en San Andrés podría reabrir disputa entre Colombia y Nicaragua?

Juzgado ordena conservar todas las piezas retiradas del Museo Nacional como medida provisional
POLÍTICA

Juzgado ordena conservar todas las piezas retiradas del Museo Nacional como medida provisional

La jornada estuvo llena de tensiones. Mientras el Senado avanzaba, en la Cámara de Representantes la discusión se caldeaba. La bancada liberal abandonó el recinto en protesta por las declaraciones de De la Espriella contra la gobernadora de San Andrés, Gerly Ordóñez, y la representante Elizabeth Jay-Pang, ambas de ese partido, a quienes el jefe de Estado vinculó con una presunta irregularidad en contrataciones de la isla, por lo que les dijo que no dejará que muevan algún peso del presupuesto que girará al hospital local. El episodio obligó a abrir un espacio de diálogo con el ministro del Interior, Rodrigo Lara.

A esto se sumó el rechazo del Pacto Histórico, que denunció recortes a la inversión social y aseguró que el gobierno no acogió sus propuestas para fortalecer los recursos del Sena, la educación pública y las víctimas. La sesión en la Cámara había quedado en pausa por falta de quórum. La hora clave, las 8 p.m., cuando se esperaba retomar la discusión. Tras horas de incertidumbre, las conversaciones se reactivaron hasta ls 11:45 p.m., y se volvió a citar para las 12:10 de la madrugada para definir si la Cámara le daba luz verde al mismo presupuesto que ya había pasado en el Senado.

A las 3:50 a.m. de este martes la Cámara de Representantes aprobó las mismas modificaciones en el articulado que se había hecho en senado y el presupuesto quedó aprobado.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Senado de la República

Cámara de Representantes

Congreso de la República

Abelardo de la Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad