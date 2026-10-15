Sena anunció jornada de empleo con salarios de hasta $6 millones: fecha y cómo participar

Quienes estén buscando trabajo en Colombia tendrán una nueva oportunidad de acercarse a empresas de diferentes sectores antes de finalizar el año. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció la realización de Expo Empleo, una jornada nacional que reunirá más de 24.000 vacantes laborales el próximo jueves 22 de octubre. La actividad se desarrollará en 33 ciudades del país y contará con la participación de más de 350 empresas que buscan personal que buscan cubrir sus necesidades de contratación. La oferta contempla cargos en áreas como administración, finanzas, salud, ventas, servicios y cultura, entre otras actividades económicas.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, los salarios pueden alcanzar los $6 millones, aunque la remuneración depende de las condiciones de cada puesto, las funciones asignadas y los requisitos establecidos para los empleadores. "Será una jornada nacional que permitirá fortalecer el empleo en Colombia de la mano de las empresas y la intermediación laboral y orientación de la Agencia Pública de Empleo", indicó Ana María Yepes, directora de Empleo y Trabajo del Sena. La jornada también está dirigida a quienes buscan su primer empleo, pues entre las oportunidades disponibles habrá opciones para personas sin experiencia laboral.



¿Cuándo y dónde será Expo Empleo SENA 2026?

La jornada se llevará a cabo el jueves 22 de octubre, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Los interesados podrán acercarse a los puntos de atención habilitados por la Agencia Pública de Empleo (APE) del Sena en las ciudades participantes. La entidad recomienda consultar previamente la ubicación de los puntos disponibles y verificar las condiciones de atención en cada lugar. Para hacerlo, los aspirantes pueden ingresar al portal oficial de la Agencia Pública de Empleo, disponible en ape.sena.edu.co. Antes de asistir, es importante revisar las ofertas que se ajusten al nivel de formación, la experiencia y las habilidades de cada persona. De esta manera, los candidatos podrán identificar los cargos que se relacionan con su perfil y prepararse para los procesos de selección.

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La convocatoria contempla oportunidades para personas con distintos niveles de experiencia y formación. La oferta incluye áreas como finanzas, administración, salud, ventas, servicios y cultura, entre otras. Para quienes no cuentan con experiencia, es recomendable prestar atención a las ofertas que aceptan candidatos sin trayectoria laboral previa. En estos casos, la formación académica, los conocimientos adquiridos durante las prácticas y las habilidades relacionadas con el cargo pueden ser relevantes dentro del proceso de selección. Por su parte, quienes ya han trabajado pueden revisar las vacantes que correspondan a su experiencia y aspiraciones laborales. T



¿Qué servicios ofrecerá la Agencia Pública de Empleo durante la jornada?

Además de acercar a los candidatos a las vacantes, el Sena ofrecerá orientación ocupacional para quienes necesiten preparar su búsqueda de trabajo. Entre los servicios anunciados se encuentran el acompañamiento para mejorar la hoja de vida, la orientación sobre habilidades blandas y la explicación del funcionamiento de la plataforma de la Agencia Pública de Empleo, herramientas que pueden ayudar a los aspirantes a presentar de manera más clara su formación, sus conocimientos y sus capacidades ante los empleadores. Las personas interesadas en asistir a la jornada del 22 de octubre deben consultar los puntos de atención disponibles en su ciudad a través de ape.sena.edu.co. Para aprovechar la actividad, se recomienda tener en cuenta los siguientes pasos:



Consultar los puntos de atención: ingresar a la página de la Agencia Pública de Empleo y revisar dónde se desarrollará la jornada en la ciudad correspondiente.

ingresar a la página de la Agencia Pública de Empleo y revisar dónde se desarrollará la jornada en la ciudad correspondiente. Preparar la hoja de vida: llevar una copia impresa y tener disponible la versión digital, con los datos de contacto actualizados, la formación académica y la experiencia, si la tiene.

llevar una copia impresa y tener disponible la versión digital, con los datos de contacto actualizados, la formación académica y la experiencia, si la tiene. Revisar las vacantes: identificar los cargos que coincidan con el perfil y comprobar los requisitos solicitados por cada empresa.

identificar los cargos que coincidan con el perfil y comprobar los requisitos solicitados por cada empresa. Prepararse para una entrevista: organizar la información sobre los estudios, las habilidades y los trabajos anteriores, cuando corresponda, para responder las preguntas de los reclutadores.

organizar la información sobre los estudios, las habilidades y los trabajos anteriores, cuando corresponda, para responder las preguntas de los reclutadores. Asistir con presentación personal adecuada: tener en cuenta que durante la jornada podrían realizarse entrevistas o acercamientos directos con los responsables de selección.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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