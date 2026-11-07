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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Sinuano Día: ¿cuál fue el número ganador de este sábado 7 de noviembre?

Sinuano Día: ¿cuál fue el número ganador de este sábado 7 de noviembre?

Conozca dónde consultar el número ganador, cómo funciona el juego y cuáles son sus modalidades de apuesta.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Sinuano Día
Sinuano Día -
El Sinuano - Getty Images

Este sábado 7 de noviembre se realiza un nuevo sorteo del Sinuano Día, uno de los juegos de chance que cuenta con participantes en distintas regiones de Colombia. Los apostadores esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota para comprobar si sus números coinciden con alguna de las modalidades premiadas.

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Resultado del Sinuano Día del 7 de noviembre

Estos son los datos del sorteo de este sábado:

  • Número ganador: 4408
  • Quinta balota: 3

El resultado debe verificarse después de la realización del sorteo en los canales oficiales y puntos autorizados.

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¿Cómo se juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día es un juego de chance en el que los participantes eligen números de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999. El premio depende de la modalidad seleccionada y de la coincidencia entre el número apostado y el resultado del sorteo.

Entre las opciones de juego se encuentran las apuestas de cuatro cifras en orden exacto o combinado, así como las modalidades de tres, dos y una cifra. En estas últimas se tienen en cuenta las posiciones correspondientes del número ganador.

El sorteo se realiza todos los días, incluidos domingos y festivos. De lunes a sábado está programado para las 2:30 p.m.; los domingos y festivos tiene un horario especial.

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¿Cuánto paga el Sinuano Día?

El valor de los premios depende de la modalidad y del monto apostado. Como referencia, el plan de pagos contempla multiplicadores para las diferentes opciones: acertar una cifra, dos cifras, tres cifras o las cuatro cifras del número ganador.

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En la modalidad de cuatro cifras directo, por ejemplo, el premio corresponde a 4.500 veces el valor apostado. Para conocer el monto que puede recibir, el jugador debe revisar las condiciones de la apuesta y el plan de premios vigente del operador.

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¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Quienes obtengan un premio deben conservar el tiquete original en buen estado y presentar su documento de identidad en los puntos autorizados para realizar el cobro. Dependiendo del valor ganado, el operador puede solicitar documentos adicionales para validar la apuesta y efectuar el pago.

Los premios de chance tienen un plazo legal de un año para ser reclamados, contado desde la fecha del sorteo. Por eso, es importante revisar el resultado y conservar el comprobante hasta confirmar si fue ganador.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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