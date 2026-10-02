Sorteo de La Caribeña Noche del viernes 2 de octubre de 2026: ¿qué número cayó?

El primer viernes del mes de octubre arranca con alta dinámica en el mercado de las apuestas permanentes en Colombia. La Caribeña Noche se sostiene como una de las marcas de chance con mayor arraigo y volumen de operaciones, impulsando miles de transacciones diarias tanto en los departamentos de la Costa Atlántica como en las principales capitales e interior del país.

A continuación, presentamos una cobertura periodística enfocada en las garantías del control técnico en sala, las especificaciones tributarias que rigen los desembolsos y la celda de actualización inmediata reservada para el reporte de las balotas de esta noche.



Monitoreo operativo y protocolo de auditoría

Para garantizar que cada sorteo cumpla con los estándares de aleatoriedad y transparencia exigidos por los organismos reguladores (encabezados por Coljuegos), la jornada de este viernes 2 de octubre de 2026 está respaldada por un riguroso esquema de control:



Pruebas de pesaje y metrología: En la fase previa a la salida al aire, ingenieros y delegados independientes verifican la calibración de las baloteras neumáticas y el peso de cada juego de esferas. Cierre de red central: Minutos antes de iniciar la transmisión, las concesionarias autorizadas (SuperGiros, Record y redes aliadas) congelan el ingreso de nuevos tiquetes desde los puntos de venta físicos y plataformas virtuales. Oficialización del resultado: La mesa de juzgamiento formaliza el evento mediante la firma de un acta pública, requisito indispensable para habilitar el pago de incentivos a nivel nacional.

Tablero de cifras oficiales (Viernes 2 de Octubre)

Este espacio informativo se actualizará en tiempo real una vez que la mesa directiva avale y certifique la combinación ganadora de la jornada:



NÚMERO GANADOR QUINTA BALOTA

Aviso editorial: La emisión de La Caribeña Noche correspondiente a los días viernes se transmite habitualmente a las 10:30 p. m. (hora colombiana) por la señal del Canal Telecaribe y canales digitales. Le sugerimos a nuestra audiencia actualizar esta nota informativa minutos después de la hora señalada para conocer los números ganadores.



Régimen tributario y retención de ley

El cobro de premios derivados del chance en Colombia está sujeto a las directrices del Estatuto Tributario administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN):



Topes de exención impositiva: Los premios cuyo valor líquido se mantenga por debajo de las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) se cancelan de manera íntegra directamente en la red de taquillas autorizadas.

Los premios cuyo valor líquido se mantenga por debajo de las se cancelan de manera íntegra directamente en la red de taquillas autorizadas. Descuento por Ganancias Ocasionales: Cuando la cuantía adeudada sobrepasa el umbral fijado por la norma fiscal, el operador aplica de forma automática una retención en la fuente del 20% , valor que se traslada al fisco nacional para el financiamiento de la salud y el gasto público.

Cuando la cuantía adeudada sobrepasa el umbral fijado por la norma fiscal, el operador aplica de forma automática una , valor que se traslada al fisco nacional para el financiamiento de la salud y el gasto público. Soporte para la declaración: La empresa pagadora emite un certificado de retención para los premios de mayor volumen, documento que el ciudadano debe adjuntar en su reporte de impuestos anual.

Pautas para el cobro y validación del boleto

Para hacer efectivo cualquier desembolso ante las comercializadoras autorizadas, el apostador favorecido debe tener en cuenta los siguientes lineamientos de seguridad:



Presentar la colilla o tirilla impresa original , cuidando que la franja del código de barras y los datos de serie permanezcan legibles y sin alteraciones físicas (tachaduras, roturas o humedad).

, cuidando que la franja del código de barras y los datos de serie permanezcan legibles y sin alteraciones físicas (tachaduras, roturas o humedad). Aportar el documento de identidad original (Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería vigente), dado que el trámite es estrictamente personal y reservado para mayores de edad.

(Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería vigente), dado que el trámite es estrictamente personal y reservado para mayores de edad. Recordar que los derechos de cobro de premios sobre apuestas permanentes prescriben al cumplir un (1) año calendario, contado desde la fecha de realización del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.