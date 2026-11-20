Con la presencia de los delegados gubernamentales y los fiscalizadores institucionales de la Lotería del Valle, se habilita el registro oficial para consignar la combinación ganadora correspondiente a la emisión de este viernes 20 de noviembre de 2026:



NÚMERO GANADOR QUINTA BALOTA

(Nota: Este recuadro técnico se actualizará en tiempo real inmediatamente después de que el sistema de baloteras neumáticas concluya la extracción y los veedores suscriban el acta oficial en estudio).



PANORAMA INFORMATIVO Y TRANSMISIÓN DE LA JORNADA

El cierre de la tercera semana de noviembre convoca nuevamente a miles de apostadores en todo el territorio nacional en torno a uno de los sorteos de apuestas permanentes con mayor tradición e impacto social en Colombia. Bajo su reconocido lema "Gane tempranito y cobre rapidito", el Chontico Noche se mantiene como un referente diario del sector, cumpliendo además con la función legal de transferir recursos permanentes destinados al sostenimiento de la red pública de salud.

Al tratarse de una jornada correspondiente a día hábil, el sorteo se realiza puntualmente a las 7:00 p. m. La señal oficial de televisión en vivo se transmite a través del canal regional Telepacífico, quedando disponible de manera simultánea en las plataformas digitales oficiales y en los puntos de atención de las redes comerciales autorizadas en todo el país.



MECÁNICA DEL JUEGO Y PLAN DE PREMIACIÓN

A diferencia de las loterías tradicionales que operan mediante billetes preimpresos divididos en fracciones, el Chontico Noche funciona bajo el sistema de chance. Esta modalidad otorga plena libertad al jugador para elegir su propia combinación numérica de cuatro dígitos (comprendidos entre el 0000 y el 9999) y definir el monto a invertir, permitiendo expedir formularios desde valores muy accesibles que parten en los $500 pesos.

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El cálculo de los dividendos se establece multiplicando el dinero apostado por el factor de retribución correspondiente al nivel de acierto:



Superpleno (Directo) Coincidencia exacta de las 4 cifras 4.500 veces lo apostado Pleno (Directo) Coincidencia exacta de las 3 últimas cifras 400 veces lo apostado La Pata Coincidencia exacta de las 2 últimas cifras 50 veces lo apostado La Uña Coincidencia de la última cifra 5 veces lo apostado

PROTOCOLO DE RECLAMO Y REQUISITOS LEGALES PARA GANADORES

Si el número registrado en su tiquete resulta favorecido en la extracción de esta noche, la legislación colombiana sobre juegos de suerte y azar y la Lotería del Valle exigen el cumplimiento estricto de los siguientes pasos para tramitar el cobro:



Custodia e integridad del documento: El comprobante impreso expedido por la terminal autorizada constituye legalmente un título valor al portador. Para su validación óptica, debe conservarse intacto, libre de tachaduras, enmendaduras, dobleces profundos o daños por humedad y calor que impidan la lectura del código de barras.

El comprobante impreso expedido por la terminal autorizada constituye legalmente un título valor al portador. Para su validación óptica, debe conservarse intacto, libre de tachaduras, enmendaduras, dobleces profundos o daños por humedad y calor que impidan la lectura del código de barras. Acreditación de mayoría de edad: El pago de premios está restringido exclusivamente a personas mayores de 18 años, quienes deben presentar su Cédula de Ciudadanía original (o cédula de extranjería vigente) al momento de efectuar el trámite.

El pago de premios está restringido exclusivamente a personas mayores de 18 años, quienes deben presentar su Cédula de Ciudadanía original (o cédula de extranjería vigente) al momento de efectuar el trámite. Canales y condiciones de desembolso: Premios de menor cuantía: Se liquidan y entregan de manera inmediata en las cajas de la red concesionaria donde se adquirió la apuesta (como la red Gane en el suroccidente colombiano, o aliados nacionales como SuperGIROS y Paga Todo). Premios de mayor cuantía: Cuando la cifra bruta del premio supere las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) fijadas por la normativa fiscal, el beneficiario debe acudir a las sedes administrativas principales. En esta instancia se aplicará la retención en la fuente del 20% por concepto de ganancias ocasionales (estipulada por la DIAN) y se procederá al pago del saldo neto mediante cheque de gerencia o transferencia bancaria.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.