Colsubsidio abre 697 vacantes de empleo en Bogotá: hay cargos sin experiencia y así puede postularse

La caja de compensación Colsubsidio anunció la apertura de 697 vacantes de empleo en Bogotá para fortalecer la operación de sus servicios farmacéuticos. La convocatoria incluye oportunidades para auxiliares de farmacia institucional y administradores de establecimientos farmacéuticos institucionales. De acuerdo con la información entregada por la entidad, las vacantes están dirigidas tanto a personas que buscan vincularse por primera vez al mercado laboral como a trabajadores con experiencia en procesos relacionados con el sector farmacéutico.



Vacantes de empleo en Colsubsidio: hay más de 660 ofertas

La convocatoria contempla un total de 664 vacantes para el cargo de Auxiliar de Farmacia Institucional y 33 vacantes para Administrador de Establecimiento Farmacéutico Institucional. Para el cargo de auxiliar, la entidad busca técnicos en Servicios Farmacéuticos o tecnólogos en Regencia de Farmacia. En este caso, no se exige experiencia laboral previa, lo que amplía las posibilidades de participación para personas que recientemente culminaron sus estudios o que buscan ingresar al sector.

Entre las funciones asociadas al cargo se encuentran la recepción y almacenamiento de medicamentos, la dispensación de productos farmacéuticos, el control de inventarios y la atención a usuarios en los puntos de servicio. Por otro lado, las vacantes para administradores están dirigidas a tecnólogos en Regencia de Farmacia que acrediten al menos un año de experiencia en actividades relacionadas con dispensación de medicamentos, manejo de inventarios, procesos farmacéuticos y atención al usuario.

Los aspirantes al cargo de Administrador de Establecimiento Farmacéutico Institucional deberán cumplir con requisitos de formación y experiencia definidos por la organización para el desarrollo de las funciones del cargo. Dentro de las responsabilidades previstas para estos profesionales se encuentran la administración de los puntos de servicio farmacéutico, la coordinación de equipos de trabajo y el seguimiento de indicadores operativos relacionados con la prestación del servicio. La entidad indicó que estas vacantes hacen parte del proceso de fortalecimiento de sus servicios farmacéuticos y droguerías mixtas en la capital del país.



Cómo postularse a las vacantes de empleo de Colsubsidio

Las personas interesadas en participar en la convocatoria podrán consultar los requisitos específicos de cada cargo y realizar su postulación a través del portal de empleo habilitado por Colsubsidio. Puede ingresar a este link: https://trabajaconnosotros.colsubsidio.com/job/. La entidad señaló que toda la información relacionada con el proceso de selección, las condiciones de los cargos y los formularios de inscripción se encuentra disponible en la plataforma oficial de empleo de la entidad. Los interesados deberán verificar que cumplan con el perfil solicitado antes de completar el proceso de inscripción para alguna de las vacantes disponibles.



La apertura de estas vacantes se produce en el marco de la expansión de los servicios farmacéuticos de Colsubsidio en Bogotá. Según la entidad, el objetivo es reforzar la operación de sus puntos de atención mediante la incorporación de nuevo personal para diferentes funciones dentro de la cadena de servicios. Con un total de 697 plazas disponibles, la convocatoria se concentra en dos perfiles específicos del área farmacéutica y representa una de las búsquedas de personal más amplias anunciadas recientemente por la entidad en la capital. La empresa reiteró que las postulaciones se realizarán únicamente a través de sus canales oficiales, donde los candidatos podrán consultar la información completa de cada vacante y avanzar en el proceso de selección correspondiente.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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