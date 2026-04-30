Tasas de interés se mantendrá en 11,25 % por decisión unánime de la junta del Banco de la República

El Banco de la República tomó una decisión clave en el marco de la nueva reunión que mantuvo la junta directiva este 30 de abril. Por votación unánime se determinó que las tasas de interés en Colombia se mantendrán en 11,25 %.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El gerente del Banco, Leonardo Villar, hizo pública la decisión tomada por la corporación este jueves después de dar por finalizada la junta. “Si bien los miembros de la junta directiva tienen opiniones diversas en torno a la política monetaria, han tomado por consenso la decisión de mantener inalterada la tasa de interés y la búsqueda de acuerdos en la actual coyuntura”, declaró el directivo.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que la inflación sigue estando alta y aseguró que el crecimiento será monitoreado después de mantener las tasas de referencia. Este avance ahora es percibido como una bandera blanca en el marco de las relaciones entre el Banco y el Gobierno.



Hay que recordar que a finales de marzo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que se había retirado de la junta. Según él, la corporación estaría tomando decisiones que calificó como “irresponsables”. En ese momento, el Banco de la República había tomado la decisión de aumentar las tasas de interés en 100 puntos, quedando en el valor ya establecido. El Gobierno nacional había solicitado en un momento que la tasa de referencia fuera reducida.



"Mientras que el escenario que plantee la junta directiva del Banco de la República sea el de utilización de esa mayoría poco legítima en el país, creemos que no debemos participar. O sea que, en este momento, nos hemos retirado de la junta directiva del Banco de la República, y el Gobierno establece una distancia clara con la junta directiva del Banco de la República que está tomando estas decisiones", dijo el ministro en ese entonces.



Por su parte, la junta directiva del Banco de la República tuvo en cuenta durante la votación de esa reunión factores como:

Publicidad

Inflación: en enero y febrero, el índice se situó en 5,4 % y 5,3 % , respectivamente. Al cierre de 2025 , la tasa estaba en 5,1 % .

en enero y febrero, el índice se situó en y , respectivamente. Al cierre de , la tasa estaba en . El conflicto de Irán como riesgo global que impactaría a Colombia: el país se ve beneficiado de ingresos por la exportación de petróleo, pero también está enfrentándose al encarecimiento de importaciones de gas y fertilizantes. La corporación dice que este hecho de coyuntura podría tener incidencia sobre la inflación en el futuro.

"Las expectativas de inflación total siguen elevadas, aunque muestran un descenso marginal. En el caso de los analistas, para fin de 2026 se redujeron en la mediana de la muestra de 6,4 % a 6,3 % entre las encuestas de enero y marzo, mientras que para fin de 2027 se mantienen en 4,8 %. Las expectativas de inflación a diferentes plazos implícitas en el mercado de deuda mostraron ligeras reducciones en marzo, pero permanecen cercanas al 7,0 %", explicó el Banco a finales de marzo.

Paula Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co