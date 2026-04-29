¿Qué se sabe sobre el dron que paralizó operación de El Dorado por casi una hora?

La operación en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, se vio interrumpida por cerca de una hora tras la presunta presencia de un dron en la plataforma internacional. (Lea también: Sobrevuelo de dron frenó operaciones en el aeropuerto El Dorado de Bogotá varios minutos)

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La situación obligó a suspender los despegues y aterrizajes en la terminal aérea, poco antes de las siete de la noche de este martes 28 de abril.



“El uso de drones en zonas aledañas a los aeropuertos está estrictamente prohibido”

La Aerocivil informó que antes de las siete de la noche, pilotos, controladores y autoridades detectaron el sobrevuelo de un dron. “Ante este hecho, y siguiendo los más estrictos estándares internacionales de seguridad operacional, se procedió a la suspensión inmediata de despegues y aterrizajes para salvaguardar la integridad de las aeronaves y los pasajeros”, detalló la autoridad aeronáutica a través de un comunicado.

Señaló que “debido a los protocolos de inspección y a la necesidad de asegurar un área libre de obstáculos, las operaciones aéreas permanecieron detenidas en tierra durante 45 minutos”, pero “una vez superada la novedad y verificado el perímetro por parte de las autoridades, se reanudaron las operaciones”.



Indicó que aunque estaban operando con normalidad, los viajeros debían “ponerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para verificar el estado de sus vuelos e itinerarios, ante posibles cambios o reprogramaciones derivados de la contingencia”.



“La Aeronáutica Civil reitera a la ciudadanía que el uso de drones en zonas aledañas a los aeropuertos está estrictamente prohibido y representa un riesgo grave para la aviación”, añadió. (Lea también: Las fallas que encontró Aerocivil en incidente que involucró helicóptero del Ejército en El Dorado)

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Sobre el origen del dron, la entidad informó que “las autoridades competentes ya adelantan las investigaciones para identificar al operador del dispositivo y aplicar las sanciones correspondientes”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que se hizo “una búsqueda visual, además de verificaciones con los sistemas antidrones de Catam”. Sin embargo, según la información conocida, no se hallaron rastros del supuesto dispositivo en los sistemas de detección ni tampoco del piloto.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS CARACOL