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Noticias Caracol  / MUNDO  / Capturan en Venezuela a Erika María Herrera, suegra de la exreina de México Carolina Flores Gómez

Capturan en Venezuela a Erika María Herrera, suegra de la exreina de México Carolina Flores Gómez

La suegra de la joven de 27 años es señalada como presunta responsable del feminicidio ocurrido el pasado 15 de abril en un apartamento de la colonia Polanco, en México.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Capturan en Venezuela a Erika María Herrera, suegra de la exreina de México Carolina Flores Gómez
Capturan en Venezuela a Erika María Herrera, suegra de la exreina de México Carolina Flores Gómez
Redes sociales - Fiscalía CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención en Venezuela de Erika María Herrera, suegra de la exreina de belleza mexicana Carolina Flores Gómez, quien es señalada como presunta responsable del feminicidio ocurrido el pasado 15 de abril en un departamento de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

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La captura se produjo tras la emisión de una notificación roja de Interpol, solicitada por autoridades mexicanas luego de que Herrera permaneciera prófuga durante casi dos semanas. De acuerdo con información oficial, la mujer, de 63 años, fue localizada en Caracas, donde se encontraba bajo un perfil discreto, después de haber salido de México un día después del crimen, presuntamente vía Panamá.

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