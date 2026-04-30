Capturan en Venezuela a Erika María Herrera, suegra de la exreina de México Carolina Flores Gómez

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención en Venezuela de Erika María Herrera, suegra de la exreina de belleza mexicana Carolina Flores Gómez, quien es señalada como presunta responsable del feminicidio ocurrido el pasado 15 de abril en un departamento de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La captura se produjo tras la emisión de una notificación roja de Interpol, solicitada por autoridades mexicanas luego de que Herrera permaneciera prófuga durante casi dos semanas. De acuerdo con información oficial, la mujer, de 63 años, fue localizada en Caracas, donde se encontraba bajo un perfil discreto, después de haber salido de México un día después del crimen, presuntamente vía Panamá.

Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María… pic.twitter.com/3TDW5dZGDT — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 30, 2026

Noticia en desarrollo