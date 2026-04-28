¡Pilas! Habrá corte de agua por 34 horas en tres localidades de Bogotá y municipio de Cota

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anunció una suspensión programada del servicio de agua en varios sectores de la ciudad debido a trabajos de infraestructura clave.



La interrupción comenzará el miércoles 29 de abril a las 2:00 p. m. y se extenderá por aproximadamente 34 horas. La medida afectará a usuarios de las localidades de Kennedy, Engativá y algunos sectores de Usaquén, así como a habitantes de Cota que reciben el servicio a través de Aguas de la Sabana.

¿Por qué habrá corte de agua?

La suspensión se debe a la instalación de una válvula antisísmica en el tanque de Santa Ana, en el norte de la ciudad. Este dispositivo, de gran tamaño, permitirá proteger la red de acueducto en caso de movimientos telúricos, evitando daños en las conducciones.

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La intervención hace parte de la modernización del sistema que transporta agua desde la planta Francisco Wiesner, abastecida por el sistema Chingaza.

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¿Cuándo vuelve el servicio?

El restablecimiento será progresivo a partir de la medianoche del viernes 1 de mayo y durante la mañana de ese mismo día, según el cronograma oficial.

Zonas afectadas

Usaquén : sectores de los cerros nororientales entre calles 108 y 193, incluyendo los barrios Barrancas Oriental, Barrancas Oriental Rural, Bosque de Pinos, Bosque de Pinos I, Bosque de Pinos III, Buenavista, Ginebra, Ginebra II, Horizontes del Norte, La Cita, La Estrellita, La Estrellita I, La Estrellita III, Las Delicias del Carmen II Sector, Mirador del Norte, Páramo Urbano I, San Gabriel Norte, San Gabriel Norte II, Santa Ana, Santa Cecilia Puente Norte, Segundo Contador, Tibabita I, Tibabita Rural I y Usaquén.

: sectores de los cerros nororientales entre calles 108 y 193, incluyendo los barrios Barrancas Oriental, Barrancas Oriental Rural, Bosque de Pinos, Bosque de Pinos I, Bosque de Pinos III, Buenavista, Ginebra, Ginebra II, Horizontes del Norte, La Cita, La Estrellita, La Estrellita I, La Estrellita III, Las Delicias del Carmen II Sector, Mirador del Norte, Páramo Urbano I, San Gabriel Norte, San Gabriel Norte II, Santa Ana, Santa Cecilia Puente Norte, Segundo Contador, Tibabita I, Tibabita Rural I y Usaquén. Engativá : amplias zonas entre las calles 24 y 26 hasta el río Bogotá y el canal Salitre. Incluye barrios Aeropuerto El Dorado, Alamos, Autopista Medellín, Bochica, Bochica II, Bolivia, Bosques de Mariana, Bolivia Oriental, Boyacá, Centro Engativá II, Ciudad Bachue, Ciudad Bachue I Etapa, Ciudad Bachue II, Ciudadela Colsubsidio, El Cedro, El Cedro Oriental, El Cedro I, El Cortijo, El Dorado, El Dorado Industrial, El Dorado Rural, El Encanto, El Gaco, El Madrigal, El Minuto de Dios, El Muelle, El Pantano, El Real, Engativá El Dorado, Engativá Zona Urbana, Florencia, Florida Blanca, Garcés Navas, Garcés Navas Oriental, Garcés Navas Sur, Gran Granada, La Faena, La Granja, La Riviera, La Serena, La Soledad Norte, Las Navetas, Los Alamos, Alamos Norte, Los Angeles, Los Cerezos, Luis Carlos Galán, Marandú, Normandia Occidental, Paris, Paris Gaitán, Primavera, Pueblo Viejo, Puerta de Teja, Quirigua I, Quirigua II, Quirigua Oriental, Sabana del Dorado, San Antonio Engativá, San Antonio Urbano, San Ignacio, San José de Fontibón, Santa Cecilia, Santa Helenita, Santa María, Tabora, Villa Amalia, Villa del Mar, Villa Gladys, Villa Luz, Villa Sagrario, Villas de Alcalá, Villas de Granada, Villas de Granada I y Zona Industrial de Cota, Bellavista Occidental, Bonanza, Bosque Popular, El Laurel, Jardín Botánico, La Cabana, La Estrada, La Estradita, Las Ferias, Las Ferias Occidental, Normandía, Palo Blanco y San Joaquín.

: amplias zonas entre las calles 24 y 26 hasta el río Bogotá y el canal Salitre. Incluye barrios Aeropuerto El Dorado, Alamos, Autopista Medellín, Bochica, Bochica II, Bolivia, Bosques de Mariana, Bolivia Oriental, Boyacá, Centro Engativá II, Ciudad Bachue, Ciudad Bachue I Etapa, Ciudad Bachue II, Ciudadela Colsubsidio, El Cedro, El Cedro Oriental, El Cedro I, El Cortijo, El Dorado, El Dorado Industrial, El Dorado Rural, El Encanto, El Gaco, El Madrigal, El Minuto de Dios, El Muelle, El Pantano, El Real, Engativá El Dorado, Engativá Zona Urbana, Florencia, Florida Blanca, Garcés Navas, Garcés Navas Oriental, Garcés Navas Sur, Gran Granada, La Faena, La Granja, La Riviera, La Serena, La Soledad Norte, Las Navetas, Los Alamos, Alamos Norte, Los Angeles, Los Cerezos, Luis Carlos Galán, Marandú, Normandia Occidental, Paris, Paris Gaitán, Primavera, Pueblo Viejo, Puerta de Teja, Quirigua I, Quirigua II, Quirigua Oriental, Sabana del Dorado, San Antonio Engativá, San Antonio Urbano, San Ignacio, San José de Fontibón, Santa Cecilia, Santa Helenita, Santa María, Tabora, Villa Amalia, Villa del Mar, Villa Gladys, Villa Luz, Villa Sagrario, Villas de Alcalá, Villas de Granada, Villas de Granada I y Zona Industrial de Cota, Bellavista Occidental, Bonanza, Bosque Popular, El Laurel, Jardín Botánico, La Cabana, La Estrada, La Estradita, Las Ferias, Las Ferias Occidental, Normandía, Palo Blanco y San Joaquín. Kennedy: sectores entre la avenida Boyacá, la Ciudad de Cali, el río Tunjuelo y el canal Fucha. Entre los barrios Bavaria, Calandaima, Campo Hermoso, Casablanca Sur, Casablanca, Castila, Catalina, Catalina II, Chucua La Vaca I, Chucua La Vaca II, Chucua La Vaca III, Ciudad de Cali, Ciudad Kennedy, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Sur, Ciudad Techo II, Class, Corabastos, Dindalito I, Dindalito II, Dindalito III, El Carmelo, El Jazmín, El Jazmín Rural, El Paraíso Kennedy, El Paraíso Bosa, El Rubí, El Tintal III, El Tintal IV, El Vergel Oriental, Galán, Galán Rural, Gran Britalia, Gran Britalia I, Jacqueline, Jorge Uribe Botero, La Cecilia, La Magdalena, La Magdalena I, La Magdalena Rural, La Pampa, La Paz Bosa, Las Acacías, Las Acacías Rural, Las Dos Avenidas, Llano Grande, Los Almendros, Mandalay, María Paz, Nuevo Techo, Osorio II, Osorio III, Osorio IV, Pastrana, Patio Bonito, Patio Bonito II, Pio XII, Provivienda Occidental, Provivienda Occidental II, Roma, Saucedal, Tairona, Techo, Timiza, Timiza A, Timiza B, Timiza C, Tintala, Tintalito, Tocarema, Valladolid, Vereda el Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano, Vergel Occidental, Villa Alsacia II, Villa Nelly III Sector y Visión de Oriente.

Recomendaciones clave

Antes del corte, almacene agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Revise el estado de su tanque de reserva y sistemas de bombeo. Durante la suspensión, mantenga cerrados los grifos para evitar desperdicios o afectaciones cuando regrese el servicio. Después del restablecimiento, abra las llaves y deje correr el agua si nota cambios en el color hasta que se normalice.



La EAAB dispondrá de carrotanques que podrán solicitarse a través de la línea 116 y canales digitales. Estos se priorizarán para hospitales, hogares geriátricos, comedores comunitarios y otras instituciones sensibles. Además, la entidad aclaró que podrían presentarse cambios temporales en el aspecto del agua tras el restablecimiento, pero aseguró que esto no afecta su potabilidad ni representa riesgos para la salud. Con esta intervención, la ciudad busca fortalecer su infraestructura frente a emergencias sísmicas, aunque implique una suspensión temporal que requerirá planificación por parte de los ciudadanos.



Paula Rozo

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