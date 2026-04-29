Padre asesinó con una almohada a su hijo de dos años en Popayán y aseguró que "fue un accidente"

Cada vez es más alarmante el número de casos en los que padres o madres atentan contra la vida de sus hijos. Este fenómeno, conocido como filicidio, está relacionado con factores como la búsqueda de venganza hacia la pareja o violencia intrafamiliar. Séptimo Día investigó un hecho ocurrido en Popayán hace unos años.

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En 2010, Johana Rivera, de 18 años, conoció en unas vacaciones a Jorge Eduardo Leal, de 36. Su cercanía se hizo evidente desde el primer momento, ellos empezaron a frecuentar en varias citas y, luego, tuvieron una relación sentimental. Tras siete años de noviazgo, nació su primogénito Emiliano Leal.



“Él siempre fue muy celoso conmigo, era un tipo que le gustaba mucho el alcohol, no tenía límites...Me golpeaba la cara”, reveló Rivera al recordar todo el daño que física y emocionalmente le generó su pareja.



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Según el testimonio de una amiga cercana de Rivera, el hombre era muy violento y agresivo, le cogía el celular y revisaba sus conversaciones “ya no podíamos hablar y perdíamos el contacto”. Johana Rivera, cansada de los maltratos, decidió terminar su relación e irse de la casa con su hijo en enero del 2020.

“Él pesaba que yo iba a volver humillada, que no iba a ser capaz sola, pero cuando yo le demostré que yo iba a ser capaz, eso fue lo que no le gustó porque él, quería que yo siempre fuera sumisa a él”, afirmó Rivera.

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Filicidio en Popayán: crimen de menor de 2 años

Según ella, Jorge Eduardo Leal empezó a usar a su hijo para intentar manipularla nuevamente. Los maltratos hacía el menor cada vez se fueron intensificando más . “Llegaba, le bajaba los pantalones, le quitaba el pañal, él se quitaba la correa y delante de la gente que había le metía dos correazos”.

El 12 de marzo de 2020, ambos iban en un vehículo junto a su hijo, pero en medio de una discusión y el forcejeo, Johana salió del carro y Jorge arrancó con el niño con rumbo desconocido.

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Johana alertó a las autoridades al no saber de su hijo durante todo un día. En la investigación, la Policía encontró la ubicación del hombre en la ciudad de Popayán, donde se estaba quedando en un hotel.

Allí, el Gaula de la Policía se encontró con una escena aterradora del crimen. El cuerpo sin vida del pequeño de 2 años estaba tendido en el sofá, mientras su padre, Jorge Eduardo Leal, estaba sentado a su lado llorando y golpeado, ya que algunas personas lograron entrar al hotel tras descubrir el atroz asesinato.

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Jorge Eduardo Leal fue judicializado por el delito de homicidio agravado. En julio de 2020, hizo un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado a 30 años de prisión por la muerte de su hijo Emiliano. “Yo no tengo remordimiento de conciencia, si lo que me pasó fue un accidente”, mencionó el padre de la víctima.



Vea el capítulo completo de Séptimo Día aquí: