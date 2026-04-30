Aumenta el precio de la gasolina en Colombia: conozca el nuevo incremento

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dio a conocer este 30 de abril que aumentará el precio de la gasolina en Colombia a partir de este 1 de mayo. La decisión tomada por el Gobierno nacional ocurre poco después de que el Banco de la República decidiera mantener las tasas de interés. Tampoco se descarta que el valor del diésel tenga un incremento, pero este todavía es un tema pendiente en materia económica.



Cabe recordar que el Gobierno había anunciado que el precio del combustible bajaría este año. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, había estado firmando resoluciones para reducir el valor de la gasolina de manera progresiva, mes a mes. La decisión de subir el valor de la gasolina se había tomado previamente como una estrategia para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que había provocado el incremento del precio del combustible en los últimos años.



Sin embargo, debido al contexto de conflicto internacional, la guerra en Irán ha tenido un impacto significativo en los precios del mercado global. Colombia, por su parte, empieza a resentir los efectos. “Nos obliga a revertir la decisión de mantener estas reducciones en el precio de la gasolina”, dijo Ávila. Asimismo, el ministro dijo que el precio del ACPM se verá afectado en “menor proporción”.

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Así las cosas, la gasolina experimentará un incremento de 400 pesos a partir de este 1 de mayo en todo el territorio nacional.



En contexto sobre la afectación que ha experimentado el mundo por la guerra, el precio del barril en el mercado alcanzó, de cara al cierre de abril, un precio máximo de 115 dólares, un promedio de 103 USD y entregas futuras de 126 dólares. En los primeros meses del año ha experimentado un incremento del 80 % del valor.

Paula Rozo

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