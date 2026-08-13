¿Qué pasó con Movistar? Empresa explica razón de falla que dejó sin internet y TV a varios usuarios

Miles de usuarios de Movistar en Colombia reportaron problemas en sus servicios de internet hogar, televisión y telefonía, una situación que generó molestias y una ola de consultas en redes sociales debido a las dificultades para conectarse y acceder a los servicios contratados. Ante los reclamos de los clientes, la compañía emitió un pronunciamiento oficial en el que explicó las causas detrás de las intermitencias registradas en diferentes regiones del país.



Movistar explica la falla que dejó a miles de hogares sin internet y televisión

Según informó Movistar, las fallas estuvieron relacionadas con daños ocurridos en su red de fibra óptica en distintos puntos del territorio nacional. La empresa señaló que estas afectaciones provocaron una disminución en la calidad y estabilidad de los servicios fijos y móviles, impactando a parte de su base de usuarios. "Movistar informa que se presentaron intermitencias en sus servicios fijos y móviles debido a daños que se han producido en la red de fibra óptica, en diferentes lugares del país que han atenuado nuestro servicio", indicó la compañía en un comunicado.

La empresa también explicó que la situación se vio agravada por las consecuencias que dejó el terremoto registrado el lunes pasado, fenómeno que habría afectado parte de su infraestructura de telecomunicaciones y complicado las labores de recuperación de la red. De acuerdo con la información entregada por el operador, los daños recientes en la fibra óptica se sumaron a las afectaciones previas ocasionadas por el movimiento telúrico, generando interrupciones e inestabilidad en algunos servicios de conectividad.

Los reportes de los usuarios comenzaron a multiplicarse en las redes sociales, donde varios clientes manifestaron dificultades para navegar por internet, acceder a plataformas de entretenimiento y utilizar otros servicios asociados a la red de Movistar. Frente a esta situación, la compañía aseguró que activó sus protocolos de atención y desplegó equipos técnicos en diferentes zonas del país para atender la contingencia y restablecer la operación normal de la infraestructura afectada.



"Nuestro equipo técnico en terreno en varias partes del país ha logrado recuperar la operación de la infraestructura afectada y normalizar el servicio", señaló la empresa. Movistar indicó que los trabajos permitieron avanzar en la recuperación de los sistemas comprometidos y restablecer paulatinamente la conectividad para los usuarios afectados. Sin embargo, algunos clientes continuaron reportando inconvenientes de manera aislada mientras se completaban las labores de estabilización de la red.



Las fallas en los servicios de telecomunicaciones suelen generar un impacto importante en los hogares y empresas, especialmente en momentos en que gran parte de las actividades laborales, académicas y de entretenimiento dependen de una conexión estable a internet. Por ello, la compañía ofreció disculpas a sus clientes por los inconvenientes ocasionados y agradeció la comprensión de quienes resultaron afectados por la situación. "Lamentamos los inconvenientes que esta situación haya ocasionado y agradecemos su comprensión", concluyó la empresa.

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ÁNGELA URREA PARRA

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