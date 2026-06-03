Movistar tendrá que pagar billonaria sanción por vulnerar el derecho de sus usuarios: ¿por qué?

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le impuso una sanción a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC (Movistar) tras haber recibido varias denuncias por parte de usuarios, quienes señalaron que sus derechos estarían siendo vulnerados tras haber sido víctimas de fraude y evidenciar fallas en el servicio móvil. Por esta decisión, la empresa de telecomunicaciones tendrá que pagar un monto grande como sanción.



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La Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones fue la que impuso la sanción a Movistar. El fundamento para llegar a esta conclusión fue que los usuarios aseguraron que fueron víctimas de fraude después de que dejaran de recibir señal en su equipo móvil y, al comunicarse con el operador, supieron que se había realizado una reposición de su tarjeta SIM. Dicha reposición, explica la entidad, provocó que los afectados perdieran el dominio de su número celular, e incluso se hicieran transacciones desde sus cuentas bancarias.

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Esta práctica ya es bien conocida y se le denomina “SIM Swapping”. Cabe aclarar que esta conducta no es llevada a cabo directamente por parte del operador, pero sí deben existir protocolos de seguridad que deberían ser implementados con tal de evitar esta clase de fraudes.



“Se investigó si Movistar había adoptado mecanismos de seguridad idóneos para validar la titularidad de las personas que solicitaron la reposición de las tarjetas SIM, con lo que se concluyó que Movistar omitió usar los mecanismos y herramientas tecnológicas idóneas para adelantar los procesos de verificación de identidad en los trámites de reposición de tarjeta SIM, con el fin de prevenir actuaciones fraudulentas o accesos no autorizados sobre las líneas móviles de los usuarios”, detalló la entidad frente a la decisión.

En el marco de la investigación de la SIC también se pudo notar que Movistar “no explicó ni acreditó de manera suficiente” a sus usuarios las razones por las cuales negó la ocurrencia de los hechos reportados en las PQR relacionadas con las reposiciones de SIM, pese a que los usuarios manifestaron haber perdido el control de sus líneas móviles y del acceso asociado a servicios financieros y plataformas digitales vinculadas a sus números celulares.



Con esta sanción, Movistar tendrá que pagar 1.358.672.968 pesos colombianos y tendrá que dar cumplimiento a una orden administrativa que está orientada a fortalecer los mecanismos de verificación de identidad en los procesos de reposición de tarjeta SIM para prevenir futuras afectaciones y evitar más fraudes que afecten a los clientes.



María Paula Rodríguez Rozo

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