¿Los mató su hijo? Detrás de crimen de dos adultos mayores en Manizales estaba un familiar

El 5 de julio de 2021, Jaime Mendoza, de 87 años, y Miriam Parra, de 69 años, fueron encontrados muertos en su casa en el barrio La Carola, en Manizales. Las autoridades recibieron una llamada que comunicaba el hallazgo de dos cuerpos sin vida dentro de la residencia. Ellos presentaban múltiples heridas con arma cortopunzante. Este se trataba de un atroz crimen al que no le hallaban explicación, pues los dos adultos mayores gozaban de buena salud, no tenían enemigos y vivían una vida tranquila.

>>> Envidia mortal: el trágico final de una pareja de adultos mayores en Manizales

El suceso conmocionó a todos los habitantes del barrio y, en especial, a su hijo, Luis Santiago, quien llamó a las autoridades. Él se había ido de viaje con su novia y esa noche cuando iba de regreso a su casa ninguno de sus padres contestaba el celular. “No era común en ellos sabiendo que yo estaba de viaje y, por lo general, siempre me estaban preguntando cómo me estaba yendo en el viaje, me decía que si ya estaba llegando Manizales. Empecé a pensar cosas malas”, aseguró Luis Santiago.

Al ingresar a la vivienda con ayuda de un vecino, encontró la trágica escena y desesperado pidió ayuda. “Fue como si me hubieran arrancado todo el corazón”, afirmó. En una primera instancia, la Policía sospechaba de un hurto, pero pudieron descartarlo porque la vivienda aún tenía objetos de valor. Entonces, ¿quién estaba detrás del crimen?

Publicidad

Las autoridades revelaron que por la posición en la que se encontraban los cuerpos, el asesino podría ser una persona cercana a la familia, ya que no parecía que la pareja estuviera en defensa o en estado de alerta por la presencia de un extraño. Además, confirmaron que la chapa de la vivienda no tenía ningún forcejeo.

>>>Pistas clave en la búsqueda de un taxista desparecido: dientes, un celular y sangre

Publicidad

¿Quién fue el asesino de los adultos mayores en Manizales?

Dentro de la investigación hubo varios familiares sospechosos, entre ellos, el hijo de la pareja, ya que era el único que vivía con ellos y era con quien mantenían una relación cercana. Uno de los interrogantes de la Policía fue que Luis Santiago no entró a la casa con las llaves, sino que accedió por la ventana con ayuda de un vecino. Según él, no las llevaba porque se le habían quedado en la vivienda.

Otra evidencia para las autoridades era que justo el día de los hechos Santiago no estuviera en su casa. Además, de la actitud que empezó a tener el joven, ya que aseguraron que parecía “una persona fría y que no estaba afectada por lo ocurrido”. Para poder corroborar la información, la Policía revisó las cámaras de seguridad del terminal de Manizales, donde pudieron encontrar la fotografía de Santiago en el terminal a las 8 de la mañana justo antes de dirigirse a su casa.

>>> Ambición letal: justicia tras dos décadas por el asesinato de madre e hija

“Cómo le voy a hacer daño a las personas que yo más amé en la vida. Es imposible la verdad uno hacerles daño a dos viejos, porque eran indefensos”, indicó Santiago. Familiares y amigos de las víctimas confirmaron lo buen hijo que era el joven con sus padres y en ningún momento sospecharon que él podría haber sido el asesino. Por lo que, el caso daba un nuevo giro.

Publicidad

Natalia, sobrina de Miriam, dio un nombre a la Policía. Se trataba de Luis Felipe Parra Naranjo, sobrino de las víctimas, quien era una persona problemática y violenta. Además, de que sentía una enorme envidia contra su primo Santiago.

>>>Enemigo cercano: así fue el atroz crimen de Nicolás Ayala en el municipio de Lebrija

Publicidad

Finalmente, la Sijín logró identificar al autor material e intelectual del homicidio: Luis Felipe, quien entró a la casa y cometió el crimen en horas de la madrugada por venganza hacia su primo, Luis Santiago, con quien no tenía muy buena relación.

Según relató Natalia, Felipe tenía un resentimiento muy grande por lo que su primo podía tener y él no. Asimismo, la familia aseguró que el joven siempre se comparaba con Santiago, desde la personalidad, lo que tenía materialmente y del amor que sus padres le daban. Algo que él no soportaba y, por ello, cometió el crimen.

Luis Felipe actualmente se encuentra pagando una condena por el asesinato de los dos adultos mayores en la cárcel La Blanca de Manizales. El Rastro le solicitó una entrevista para conocer su versión de los hechos, pero no aceptó.