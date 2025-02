Actor británico asegura que murió por siete minutos y esto fue lo que vio: "Me ofrecían otras vidas"

La historia del actor británico Shiv Grewal ha causado conmoción mundial porque, al parecer, 'venció a la muerte'. Su caso sigue siendo un tema de estudio y confusión para la ciencia médica, luego de que fue declarado clínicamente muerto y regresara a la vida. A través del arte ahora comparte detalles de que pasó con él mientras estuvo muerto.

El caso de Shiv Grewal

Todo ocurrió el 9 de febrero de 2013, cuando el actor británico sufrió un paro cardíaco en su casa. Según contó al diario The Sun, ese día había participado en la obra de teatro 'Mucho ruido y pocas nueces' de William Shakespeare, en la que interpretaba al príncipe don Pedro de Aragón y todo había transcurrido con normalidad.

(Lea también: Compró una casa y siete años después descubrió que el antiguo dueño vivía en un sótano secreto )

El paro cardíaco ocurrió mientras cenaba con su esposa, quien inmediatamente llamó al servicio de emergencia. "De repente comencé a sentir mucho frío y eso fue básicamente lo último que recuerdo. Mi esposa me contó después que mis ojos quedaron en blanco y que mi cuerpo quedó inerte".

Publicidad

Los paramédicos llegaron a la vivienda y, según Shiv Grewal, lo hallaron sin signos vitales, por lo que empezaron a realizar maniobras de reanimación. "Los mismos paramédicos comprobaron que estuve clínicamente muerto durante unos siete minutos", aseguró.

Tras siete minutos de reanimación cardiopulmonar, pequeños signos vitales del actor británico volvieron a aparecer y los paramédicos lo trasladaron a un hospital. Grewal pasó un mes en coma inducido, cuando recuperó la conciencia quedó con algunos problemas de habla y movilidad, pero lo más impresionante fue lo que él recordaba.

Publicidad

¿Qué vio el actor mientras estuvo muerto?

Fueron siete minutos los que los paramédicos estuvieron luchando por reanimar a Shiv Grewal, siete minutos en los que estuvo muerto, pero él recuerda esos momentos de una manera completamente diferente.

(Lea también: Liang Youcheng, reconocido actor de k-dramas, murió a los 27 años: fue atendido por un resfriado )

"Sabía, de alguna manera, que estaba muerto. Estaba consciente de que mi cerebro se estaba muriendo y pidiendo ayuda. Pero, al mismo tiempo, sentí cosas completamente diferentes en mi cuerpo. Era como si estuviera flotando en un vacío, pero podía sentir agradables emociones y sensaciones", contó al diario citado.

El actor aseguró que no escuchó a nadie en ese momento, pero las sensaciones le daban las respuestas que buscaba. Sabía que estaba muerto y que reencarnaría en otra vida, pero él no se sentía listo para eso.

Publicidad

"Sentí que para mí había un conjunto de posibilidades, varias vidas y reencarnaciones que me ofrecían, pero no los quería. Dejé muy claro que quería regresar a mi cuerpo, a mi tiempo, a mi esposa y seguir viviendo. Necesitaba ser proactivo. Y manifesté que volvería. Y lo hice como una demanda, no como una solicitud", detalló.

Sus ganas de continuar con su vida fueron más fuertes y, efectivamente lo hizo. A pesar de que no pudo volver a actuar por los problemas de salud con los que quedó, Shiv Grewal encontró en el arte la manera de compartir su historia, pues ahora es reconocido por los cuadros que pinta y en los que plasma lo que vio mientras estuvo muerto.