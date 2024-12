Las preguntas sin resolver en el caso de Hannah Kobayashi: ¿fue una desaparición voluntaria?

Cada vez se conocen nuevos detalles sobre la extraña desaparición de Hannah Kobayashi , una mujer hawaiana de 30 años de la que su familia supo por última vez el pasado 11 de noviembre. Sin embargo, cada nueva información contradice a la anterior o abre nuevas teorías sobre lo que le pudo haber pasado.

Últimos detalles de la desaparición de Hannah Kobayashi

Lo más reciente, según las autoridades estadounidenses, es que tienen el video de cámaras de seguridad del momento en el que la mujer cruzaba sola la frontera hacia México. Fue por ese motivo que el jefe de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, determinó que se trata de una "desaparición voluntaria".

"La clasificación de Kobayashi como persona desaparecida voluntariamente refleja un cuidadoso equilibrio entre el respeto a su derecho a la intimidad y la ausencia de pruebas concretas que indiquen un delito", señalaron.

Sin embargo, la familia de Kobayashi no recibió bien esas declaraciones. Laire Pidgeon, la tía Hannah, declaró en un comunicado que "no he visto las imágenes yo misma, pero confío en que el Departamento de Policía de Los Ángeles haya hecho su debida diligencia para confirmar que era ella".

Hannah Kobayashi, joven de 30 años desaparecida desde el 11 de noviembre - The U.S. Sun

Además, recalcó que "Hannah nunca mencionó ningún plan de viajar a México, y nadie en su vida sabía que tenía la intención de ir allí. Lo que me alarma aún más es su completa desconexión de su teléfono, sus redes sociales y su mundo".

Finalmente, detalló que el hallazgo de las autoridades de Los Ángeles "no proporciona las respuestas que necesito, ni alivia el dolor que siento".

Cronología del caso: ¿Cómo desapareció Hannah Kobayashi?

Todo inició el pasado 8 de noviembre, cuando Hannah Kobayashi voló desde Maui hasta Los Ángeles, desde allí esperaba abordar un nuevo vuelo hacia Nueva York. Sin embargo, la mujer de 30 años nunca subió a ese avión.

Las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles mostraron a Kobayashi saliendo del avión con una sudadera con capucha negra y leggings teñidos. Al día siguiente, fue vista en la librería Taschen, en el centro comercial The Grove en Los Ángeles; además, se registró que ese día realizó dos transacciones de Venmo a dos personas no identificadas.

El 10 de noviembre asistió al evento LeBron XXII Trial en la tienda Nike en The Grove y, de hecho, publicó una foto en su cuenta de Instagram.

Los extraños mensajes de Hannah Kobayashi justo antes de desaparecer

Fue el 11 de noviembre el último día que familia y amigos tuvieron información de Hannah Kobayashi; sin embargo, los mensajes que les dejó fueron alarmantes. La mujer habló con su mamá y un amigo, alertándoles que no había viajado en Nueva York y que sentía miedo.

"Piratas informáticos borraron mi identidad, robaron todos mis fondos y me tienen en una confusión mental desde el viernes. Me engañaron para regalar todos mis fondos", le escribió a un amigo cercano. Su tía Laire Pigdeon agregó en sus redes sociales que "el último mensaje que Hannah nos envió fue alarmante: dijo que tenía miedo y que alguien podría estar intentando robar su dinero y su identidad".

En medio de las investigaciones del Departamento de Policía de Los Ángeles se estableció que la mujer de 30 años facturó su equipaje hasta Nueva York, pero después solicitó la devolución del mismo. Tras recuperar sus maletas, fue a Union Station y compró un pasaje de bus hacia San Ysidro, una zona cercana la frontera entre Estados Unidos y México.

¿Hannah Kobayashi está en México?

Las más recientes declaraciones de la policía de California, el pasado 2 de diciembre, señalaron que el 12 de noviembre, a las 12:13 p. m., Hannah Kobayashi cruza a pie y sin compañía la frontera hacia México. "Estaba sola, con su equipaje, y parecía ilesa", aseguró Jim McDonnell para desestimar que se tratara de un secuestro o red de trata.

Además, el pasado 26 de noviembre, en otras declaraciones, el jefe de la Policía de Los Ángeles también señaló que Kobayashi perdió intencionalmente su vuelo de Los Ángeles a Nueva York, lo que se pudo intuir ya que los días siguientes tuvo contacto con su familia y publicó en redes sociales.

Extraña muerte del papá de Hannah Kobayashi

Ryan Kobayashi, papá de Hannah Kobayashi - The U.S. Sun

En medio de la investigación por la desaparición de la hawaiana de 30 años, un trágico suceso se sumó a este caso. Se trata del hallazgo del cuerpo de Ryan Kobayashi, papá de Hannah, el 24 de noviembre en West Century Boulevard cerca del aeropuerto de Los Ángeles.

Ryan había llegado días antes al aeropuerto y había sido visto repartiendo carteles de 'Se Busca' con la foto de Hannah. El médico forense determinó que la causa de muerte del hombre fue un suicidio y la familia Kobayashi emitió un comunicado en el que señalaron que "después de buscar incansablemente a Hannah en Los Ángeles durante 13 días, Ryan Kobayashi trágicamente se quitó la vida".