Actor que interpretó a Chucky falleció a los 61 años: esto se sabe sobre su muerte

El mundo del cine está de luto ante la repentina muerte de Ed Gale, el actor de 61 años que es especialmente recordado por los fanáticos de las películas de terror, específicamente las de Chucky, a quien el actor 'le dio vida'. Su 1.04 metro de altura fueron perfectos para encarnar al famoso y temido muñeco diabólico que marcó y traumó a muchas generaciones.

El actor estadounidense Ed Gale, reconocido por dar vida física al icónico muñeco asesino Chucky en la franquicia de terror Child’s Play, falleció el pasado 27 de mayo de 2025 en un hospicio de Los Ángeles a los 61 años. La noticia fue confirmada por su sobrina, Kayse Gale, a través de una emotiva publicación en Facebook, donde recordó el viaje de su tío desde Michigan a Hollywood con solo 41 dólares y un sueño.

¿De qué murió Ed Gale?

"Con gran pesar y un ataúd sorprendentemente ligero, anunciamos el repentino fallecimiento de nuestro tío Ed Gale", escribió la sobrina del actor en su cuenta de Facebook dando a conocer la triste noticia. Se sabe que para el momento de su muerte el actor se encontraba retirado, mientras recibía cuidados paliativos, pero se desconocen los detalles sobre su causa de muerte.

La mujer, a través de un conmovedor texto, hizo un homenaje a su tío, quien participó en más de 100 cintas y que dejó una gran huella en Hollywood, sin importar su estatura. "El papel favorito de Ed era el del tío divertido. Su lenguaje de amor era compartir su amor por la industria del entretenimiento y la magia de Hollywood con sus sobrinas", aseguró.

¿Quién era Ed Gale?

Nacido en Plainwell, Michigan, en 1963, Ed Gale vivió con enanismo, alcanzando una estatura de poco más de un metro. A los 20 años, se trasladó a California para perseguir su sueño de actuar. Su debut cinematográfico fue en 1986 como el personaje principal en 'Howard the Duck', donde interpretó físicamente al pato Howard, mientras que la voz fue proporcionada por Chip Zien.

La estatura de Gale sin duda fue una gran herramienta para darle vida a personajes fantásticos que ninguna otra persona podría interpretar. Su papel más memorable llegó en 1988 con 'Child’s Play', donde encarnó físicamente a Chucky, el muñeco poseído por el alma de un asesino en serie. En todas esas miedosas escenas, grabadas en la mente de millones de personas, en las que el muñeco se movía, caminaba y asesinaba era Gale el encargado de realizar los movimientos adecuados para mantener la magia de la historia.

Aunque la voz del personaje fue realizada por Brad Dourif, la interpretación física de Gale fue fundamental para dar vida al terrorífico personaje al que también dio vida en 'Child’s Play 2' (1990) y 'Bride of Chucky' (1998). Tom Holland, director de algunas de las cintas de Chucky lamentó la muerte del actor y señaló que "fue un placer trabajar con Ed en Child’s Play, jugó un papel muy importante en ayudarme a vender la acción de Chucky. Ed siempre estaba listo para ir cuando yo llamaba a la acción".

Pero eso no fue todo en la vida actoral de Ed Gale, también participó en más de 130 producciones, incluyendo películas como 'Spaceballs', 'Chopper Chicks in Zombietown', 'The Jungle Book', 'Tiptoes', 'O Brother, Where Art Thou?', y 'The Polar Express'. También tuvo apariciones en series de televisión como 'Land of the Lost', 'Sabrina the Teenage Witch', 'My Name Is Earl' y 'Weird Science'.

Enfrentó una última controversia

En abril de 2023, Gale fue objeto de una investigación por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) tras ser acusado de intentar solicitar relaciones sexuales con menores. Una organización llamada "Creep Catchers Unit" lo confrontó en una operación encubierta, donde Gale admitió haber tenido conversaciones explícitas con personas que creía eran menores de edad.

Aunque sus dispositivos electrónicos fueron confiscados y el caso fue remitido a la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles, no se presentaron cargos formales antes de su fallecimiento. Aunque su vida estuvo marcada por logros y controversias, Ed Gale dejó una huella indeleble en el cine de terror y en la cultura pop, siendo recordado por su papel icónico como Chucky y por su dedicación al arte de la actuación.

