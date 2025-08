Equipo del Desafío Siglo XXI desaparece y se reorganizan participantes en tres casas: así quedaron

La competencia del Desafío Siglo XXI entró en una nueva fase: este 31 de julio se llevó a cabo una prueba decisiva en el Box Amarillo que definió la continuidad de los capitanes y obligó a una reestructuración total de los equipos. Gero, representante de la casa Beta, no logró completar el recorrido y quedó fuera de la contienda como líder, lo que determinó la desaparición de su equipo.

Rata (Gamma), Eleazar (Alpha) y Potro (Omega) lograron superar la prueba y se mantuvieron como capitanes. Como parte del premio, recibieron la potestad de escoger a los nuevos integrantes de sus equipos en rondas alternadas. La elección inició con Rata, seguido por Eleazar y luego Potro. La selección se repitió hasta que las casas quedaron nuevamente conformadas.

Antes de la reorganización, Gero explicó que, aunque intentó continuar, las lesiones en sus manos le impidieron avanzar: "Se me abrieron las manos y el dolor no me dejó seguir", indicó. La decisión de abandonar fue tomada por la presentadora Andrea Serna, quien le solicitó entregar el brazalete y bajar la bandera de Beta. Con este acto se oficializó el cierre definitivo de la casa azul en esta edición del programa.



Así quedaron conformados los nuevos equipos en el Desafío Siglo XXI

Gamma (Capitán: Rata):

Zambrano

Yudisa

Cris

Rosa

Gio

Mencho

Grecia

Alpha (Capitán: Eleazar):

Leo

Manuela

Lucho

Deisy

Gero

Tina

Valentina

Omega (Capitán: Potro):

Juan

Katiuska

Camila

Miryan

Andrey

María C

Sathya

La reestructuración no estuvo condicionada por la pertenencia previa a las casas, pues cada capitán tuvo libertad para escoger a los integrantes, lo que resultó en combinaciones nuevas y en algunos casos, inesperadas. Varios exintegrantes de Beta fueron distribuidos entre Alpha y Omega, entre ellos Gero, Tina y Valentina.

Durante la jornada también se entregó un premio económico: Rata, al llegar primero en la prueba, recibió una caja con diez millones de pesos, como reconocimiento a su desempeño. Este hecho fue destacado por sus compañeros, quienes valoraron su esfuerzo físico durante la competencia. La eliminación de Beta generó reacciones emotivas entre los concursantes. Gero, visiblemente afectado, expresó que se iba con aprendizajes valiosos y agradeció a su equipo por el apoyo recibido.

Además de la reorganización, la producción abordó una situación pendiente relacionada con la dinámica de El Elegido. Luego de que se confirmara una conducta indebida por parte de Tina y Dani, ambas participantes debieron asumir las consecuencias y fueron enviadas directamente al Desafío a Muerte.



La decisión que sacó a Manuela del Desafío a Muerte y puso en riesgo a Tina

Una inesperada situación ocurrió en el cuarto ciclo del Desafío del Siglo XXI, cuando, a pocos minutos de iniciar el Desafío a Muerte, la deportista Manuela tuvo que desprenderse del Chaleco de Sentencia que la identificaba como una de las participantes en riesgo. La prenda fue transferida a Tina, su compañera de equipo, quien terminó siendo enviada al Box Negro en su lugar.

La determinación obedeció a una sanción impuesta por la presentadora Andrea Serna, luego de confirmar que Tina y su hermana Dani hicieron uso indebido de información privilegiada durante la más reciente prueba de El Elegido. Esta falta dejó a Dani sin el intento por asegurar un premio de 10 millones de pesos, además sumó a Tina a la lista de competidoras sentenciadas a luchar por su permanencia en el programa.

Serna advirtió que solo había cinco chalecos disponibles para esta etapa de eliminación. Por ello, las hermanas tuvieron la opción de liberar a una de las mujeres que ya estaban condenadas a competir en el Desafío a Muerte. Sin que se revelaran mayores deliberaciones, decidieron retirar a Manuela de la contienda. Con esta modificación de última hora, las cinco mujeres que finalmente se enfrentan en el Box Negro son Yudisa, Deisy, Sathya, Dani y Tina. Todas deberán demostrar su resistencia, habilidades físicas y concentración en una de las pruebas más exigentes del formato, donde solo una será eliminada.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co