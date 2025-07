¿Qué es la enfermedad de Lyme que Justin Timberlake reveló que padece?

El príncipe del pop, Justin Timberlake, reveló este jueves que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme, en una publicación en la que también conmemoró con sus fans el fin de su gira mundial.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Entre otras cosas, he batallado con algunos asuntos de salud y fui diagnosticado con la enfermedad de Lyme", escribió el artista estadounidense, de 44 años, en su cuenta de Instagram.

"No lo digo para que sientan pena por mí, sino para dar una idea sobre lo que he pasado tras bambalinas", agregó el exvocalista de NSYNC en el post junto a varias fotos de la gira.

Publicidad

Timberlake ha recibido algunas críticas por sus más recientes presentaciones en la recta final de la gira ‘Forget Tomorrow’. Su apariencia también fue motivo de conversación en las redes sociales, donde sus seguidores opinaron que lucía cansado.

Pese a que se planteó pausar la gira, finalmente decidió que "la ilusión" por el tour compensaba "el estrés" que su cuerpo estaba sintiendo: "No solo me demostré tenacidad mental, sino que ahora guardo muchos momentos especiales con todos ustedes que jamás olvidaré".

Publicidad

No obstante, reconoce no saber cuál será su futuro sobre los escenarios. "Estaba reticente a hablar sobre esto porque me han educado de manera que este tipo de cosas se guardan para uno mismo. Pero estoy intentando ser más transparente sobre mis problemas para que así no se malinterpreten", agregó en su mensaje hecho público este jueves 31 de julio.



¿Qué problemas causa la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es contraída por lo general debido a la picadura de una garrapata portadora de la bacteria Borrelia, explica la oenegé médica Mayo Clinic.

Fiebre, dolor de cabeza, fatiga y rigidez articular son algunos de los síntomas iniciales del padecimiento, que puede afectar también el sistema nervioso, la piel y el corazón de no ser tratada a tiempo. En los casos más graves, puede causar artritis, encefalopatías y trastornos neurológicos.

"Vivir con esto puede ser implacablemente debilitante, tanto mental como físicamente", escribió Timberlake.

"Cuando recibí el diagnóstico estaba en shock. Pero por lo menos pude entender por qué podía estar en escena y sentir un dolor masivo en los nervios, o mucha fatiga, o malestar", comentó.

Publicidad

Otros artistas como Shania Twain, Avril Lavigne y Justin Bieber también revelaron en el pasado sufrir la enfermedad que ataca a decenas de miles de estadounidenses cada año.

Timberlake, casado con la actriz Jessica Biel y padre de dos hijos, enfrentó varios tropiezos durante su gira mundial que arrancó en abril de 2024, entre ellos haber sido detenido por manejar embriagado en Nueva York, de lo que se declaró culpable.

Publicidad

La estrella estadounidense del pop, que evitaba así la pena de cárcel gracias al acuerdo con la Fiscalía aprobado por el juez, fue condenado a pagar una multa de 500 dólares, 25 horas de servicio comunitario y grabar un anuncio de concienciación pública.

Su detención se hizo muy viral, sobre todo después de que el policía que lo arrestara, que desconocía quién era el cantante, contara que cuando le oyó decir "esto me va a arruinar la gira", preguntó "¿qué gira?", a lo que Timberlake replicó: "¡Mi gira mundial!".

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP