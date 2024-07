¿Aída Victoria Merlano y Westcol pelearan por la custodia de la cabra que él le regaló?

En redes sociales la separación de Aída Victoria Merlano y Westcol sigue generando conversación, especialmente porque ambos creadores de contenido están mostrando a sus seguidores cómo enfrentan el duelo. Los dos pusieron sobre la mesa las intenciones que tienen a futuro con la mascota que cuidaban juntos.

¿Qué mascota tenían Aída Victoria Merlano y Westcol?

En abril, en medio del cumpleaños número 25 de Aída Victoria, Westcol sorprendió a la barranquillera con una cabra, la cual se convirtió en la mascota de la entonces pareja. La llamaron María Antonieta y era una estrella en las publicaciones de ambos.

Tras su ruptura, en sus redes sociales Westcol ha mostrado que la cabra permanece con él en la casa que compartía con su expareja. Sin embargo, todo parece indicar que ella se la quiere llevar.

¿Qué pasará con la cabra de Westcol y Aída Victoria?

A través de sus historias de Instagram, Aída Victoria Merlano reveló que está buscando un nuevo lugar para vivir luego de abandonar la casa en la que compartía con Westcol. "Toda mi ropa está empacada en bolsas porque ahorita mismo mi vida está desordenada", aseguró.

En medio de eso, uno de sus seguidores le preguntó qué pasaba con la cabra que su ex le regaló. La influenciadora señaló que "me la llevo cuando tenga un lugar para tenerla".

Finalmente, detalló que, aunque tiene un apartamento en Barranquilla, no es una opción para ella irse a vivir nuevamente a su ciudad, pues todo su trabajo está en Medellín.

¿Qué dice Westcol de la cabra María Antonieta?

Mientras Aída Victoria Merlano asegura que se llevará al animal en cuanto tenga un lugar para vivir, Westcol ha mostrado en sus redes sociales su convivencia con la cabra tras la salida de su exnovia de su casa.

En medio de una de sus transmisiones en vivo, él aseguró que se la va a quedar. "Yo no me voy a comer esa cabra, bro, ¿usted cree que yo soy capaz de hacerle daño a esa cabra? No me da el corazón. Yo soy el que me quedo con ella, la cabra tiene un corral afuera, tiene todo, ella va a tener una mejor vida con el papá. Me la voy a quedar y me voy a pelear esa custodia", aseguró.

