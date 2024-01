Aleska Génesis reconoció que sí hace brujería: "No me reciban un café"

En el año 2022 se hicieron virales unos videos en los que se veía a la modelo venezolana Aleska Génesis en una videollamada con una supuesta bruja, aparentemente realizándole un "amarre" al cantante urbano Nicky Jam. Después de dos años el tema vuelve a ser tendencia porque la misma famosa confirmó que utiliza brujería con los hombres.

Luego de salir de prisión en México, tras ser detenida por su supuesta vinculación en un millonario hurto , Aleska Génesis se unió al grupo de famosos que ingresó a un reality de un canal internacional. En medio de la convivencia con otras celebridades, confesó la verdad sobre estos hechos.

En medio de un diálogo con unos compañeros en la piscina, la modelo aseguró entre risas que "hago amarres", refiriéndose a sus relaciones románticas con hombres. Ante la mirada incrédula y risas de quienes la escucharon, procedió a explicar la situación.

Aleska Génesis aseguró que, según lo que ha aprendido, para hacer un amarre amoroso a un hombre hay que "poner unas gotitas, solamente unas gotitas de orina, y se lo pones en el agua en la mañana. Cinco gotitas de orina, se lo pones en el café o en el agua, y lo tienes prendido".

Publicidad

Las mujeres que escucharon sus palabras quedaron sorprendidas y empezaron a reírse, mientras que el hombre que estaba con ellas hizo cara de asco. Aleska Génesis terminó sus declaraciones con risas y diciéndole a sus colegas "no me reciban un café, ni agua".

La situación trascendió a otros programas como el matutino Hoy Día de la cadena Telemundo, programa en el que el colombiano Daniel Arenas comentó que "prefiero el agua del calzón que la pipí".

Los videos de Aleska Génesis haciendo un amarre a Nicky Jam

Publicidad

Los videos filtrados en redes sociales en 2022 muestran a Aleska Génesis diciéndole a una mujer que deseaba que Nicky Jam "no deje de pensar en mí, me busque desesperadamente, me extrañe, que necesite hacerme el amor, buscarme, estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie, solo para mí, que solo piense en mí, que no piense en más nadie".