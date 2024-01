Aleska Génesis, exnovia de Maluma, habla de su detención en México: "Me trataron como delincuente"

La modelo venezolana Aleska Génesis fue noticia en días pasados al ser detenida en Ciudad de México, luego de que la vincularan con el hurto de unos lujosos relojes. Tras ser liberada horas más tarde, la famosa decidió hablar sobre lo sucedido.

Génesis concedió una entrevista a La mesa caliente, de la cadena Telemundo, luego de que fuera confirmada para un famoso reality internacional. Allí también abordó el tema de su captura en el aeropuerto de Ciudad de México y señaló que es inocente.

La mujer recalcó que antes de abordar su vuelo a México desde Miami sabía que podía ser detenida, pues sus abogados le habían advertido sobre la orden de captura en su contra. Aún así, ella decidió viajar para cumplir con su compromiso con el programa del que hará parte.

"No les hice caso y les dije que iba a enfrentar esa situación, que iba a dar mi cara, y que así me metieran presa yo iba a demostrar mi inocencia, porque yo no iba a estar en persecución o escondiéndome, como si yo fuese una delincuente, cuando no lo soy", aseguró en el programa.

Toda esta odisea para la modelo inició el pasado 20 de enero, cuando al aterrizar en el aeropuerto de Ciudad de México fue detenida por las autoridades por la orden de captura que tenía desde el 2 de diciembre de 2023.

Aleska Génesis fue trasladada hasta el penal de Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México, en donde le mostraron las pruebas en su contra. Según el informe de la denuncia, fueron hurtados varios relojes de lujo que pertenecían al dueño de un casino, los cuales están avaluados en 58 mil dólares, más de 226 millones de pesos colombianos.

El robo, realizado por una pandilla, se registró a finales de 2023. En el mismo supuestamente estaba vinculada la venezolana: indican que ella habría sido encargada de vender los artículos en Miami, Estados Unidos.

Sin embargo, Aleska Génesis fue dejada en libertad horas más tarde porque las fotos que tenían de ella eran de internet y, aparentemente, las autoridades no habían corroborado nada. "¿Puedes creer que las fotos son sacadas de internet? Ellos pusieron una orden de aprehensión con evidencias falsas. Hablaron que yo había vendido esos relojes a una joyería en Miami. Esa joyería no existe", aseguró.

También denunció que el trato que recibió por parte de las autoridades no fue el mejor. "Me trataron como una delincuente. Me dicen: está arrestada por robo de pandilla. Yo dije que tenía derecho de llamar a mi abogado o a mi familia. La idea era llevarme a la cárcel sin que nadie supiera nada".