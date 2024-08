Amiga de Natalia, del Desafío, sale a defenderla: ¿fue engañada por Kevyn?

El Desafío XX está llegando a una de las etapas más exigentes para los desafiantes. En esta edición, además de la competencia física, dos participantes han tenido que enfrentar las consecuencias personales por su relación dentro del juego; se trata de Kevyn y Natalia.

La llegada de los familiares y la salida de los semifinalistas hacia sus casas fue un golpe de realidad para todos, especialmente para Kevyn, quien tenía novia fuera de la competencia.

Por su parte, Natalia se enfrenta a las críticas en redes sociales no solo por su relación con su compañero, sino por hablar mal de la novia de Kevyn para justificar sus actos ante su mamá. Ante todo el revuelo que ha causado, una de sus amigas salió a defenderla.

Amiga de Natalia dice que la participante fue engañada por Kevyn

A través de las redes sociales de Natalia, una de sus amigas compartió un video dando su opinión sobre lo sucedido en el más reciente capítulo del Desafío. La mujer aseguró ser la encargada de manejar las redes de la participante mientras ella está en competencia y reconoció estar triste por lo que enfrenta su amiga.

"Con el capítulo de hoy estoy totalmente en shock con todas las inconsistencias", empezó diciendo la mujer y luego explicó que, para ella, Kevyn le mintió a Natalia.

"Al inicio, Kevyn en Beta decía que se iba a casar, que tenía su relación, pero cuando llegó a Alpha y empezó a decirle a Natalia que su relación estaba dañada, que estaba mal. Por eso Natalia está hablando eso, no se lo inventó, Kevyn se lo dijo", aseguró la mujer.

Al final, la amiga de Natalia aseguró que no se puede justificar la infidelidad de Kevyn y lamentó que la novia del participante tenga que ver esto. "Me da mucha tristeza con mi amiga que haya sido engañada por una persona así, que le dijo un montón de mentiras. Espero que Natalia, cuando vea los capítulos, se salga de ahí".

¿Qué dijo Natalia sobre la novia de Kevyn?

Al contarle a su mamá sobre lo sucedido con Kevyn, Natalia le comentó lo que el hombre le había dicho sobre su relación fuera del juego. "Me preocupa mucho, yo dije: 'No lo puedo creer'", le dijo su mamá.

"Yo lo miraba pero decía: 'No, tiene pareja'. Pero la típica, que están muy mal y parece que en ellos es muy cierto, tienen una relación muy rota, él está con ella por agradecimiento", empezó diciendo.

Luego agregó que "Kevyn es un hombre con muchos sueños y yo le decía: 'Tú puedes lograr tantas cosas y al lado necesitas una mujer que sueñe igual o más que tú'. A la novia no le gusta nada, no le gusta que lo miren, es super celosa. Si él sigue con la mujer, él no va a crecer".