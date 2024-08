Mamá de Kevyn, del Desafío, reaccionó a su relación con Natalia: "No pierda principios"

En medio del Desafío XX, Kevyn y Natalia construyeron una relación que ha causado diferentes impresiones entre los televidentes. Con la visita de los familiares, ambos tuvieron que enfrentar los llamados de atención y consejos de sus madres sobre lo que viene para sus vidas fuera de la competencia.

>> Lea también: ¿Novia de Kevyn, del Desafío XX, le envió mensaje a Natalia?

¿Qué dijo la mamá de Kevyn sobre la relación que tiene con Natalia?

Luego de una dura competencia, la mamá del desafiante le pidió que le explicara lo que estaba pasando y que afectaba su relación amorosa fuera del juego. Kevyn le aclaró que "obviamente yo llegué acá con la relación, la verdad no me interesaba ni mirar, pero ya pasó algo".

El semifinalista agregó que "no lo pedí, no lo busqué ni nada. Lo que no me gustó de mí es que, si se hubieran dado las cosas, era mejor afuera, se hubiera tratado mejor afuera".

Publicidad

Su madre le dijo que sus palabras eran como "un baldado de agua fría" y le confesó que "a mí sí me duele, es bastante fuerte, quisiera estar al límite de esto, pero igual me involucra como mamá y como suegra".

La mujer agregó que "quiero pensar que fueron decisiones tomadas con responsabilidad, aunque esto parece que de responsabilidad no se ve como muy cuerdo. Ella es hija, ella es mamá, son familias que se van a lastimar. No pierda principios".

Publicidad

En su reflexión, la mamá de Kevyn le expresó que "su felicidad es lo más importante para mí, pero también tiene que tener en cuenta que nuestra felicidad es la tristeza de otras familias".

>> Le puede interesar: Polémica acción en el Desafío XX: ¿traicionaron a dos participantes?

Novia de Kevyn estaba esperando planeando matrimonio

"Ella estaba haciendo cosas para anillo", le reveló la madre de Kevyn al participante en medio de su visita y, además, le mostró el regalo que ella le envió.

La mujer le envió un ramo de rosas, en forma de corazón, y su mamá le confesó que "le iba a mandar un anillo". Después de eso, la familiar de Kevyn salió del cuarto llorando y expresó: "qué pecao hacerle eso. Señor, por favor, aclárale los sentimientos a mi hijo".