Andrea Serna reveló cuál expulsión del Desafío XX le dolió más: ¿Beba o Marlon?

El Desafío XX está por terminar, este viernes 27 de septiembre, y faltando poco para esa gran final, la presentadora Andrea Serna se dio la oportunidad de hablar sobre lo que vivió en esta temporada detrás de las cámaras.

En diálogo con Los más viral de Noticias Caracol en vivo , la anfitriona del Desafío XX reveló detalles desconocidos de dos de los momentos más polémicos del programa: las expulsiones de Beba y Marlon.

¿Cómo vivió Andrea Serna las salidas de Beba y Marlon?

La presentadora señaló que las emociones en ese tipo de momentos, "para mí son muy fuertes, cuando salgo del set quedó drenada. Mi rol es exigente, directa, pero yo por dentro me desbarato, sabiendo que es el sueño de una persona".

Andrea Serna señaló que estas son cosas que nunca esperan que sucedan en la competencia. "cuando yo veo las imágenes de Beba saliendo de Playa Baja, fue una gran sorpresa, nunca nos había pasado, yo estaba en shock".

Publicidad

La presentadora agregó que sabía que Beba estaba pasando por malos momentos emocionales con su equipo, pero no esperaba que esto sucediera. Además, luego tuvo que enfrentarla en el box negro para su expulsión, donde la participante le respondió varias veces, cosa por la que fue duramente criticada en redes .

"Yo no puedo perder mi centro en esos momentos, se desbordaba todo porque había muchas emociones. Procuro mantener siempre la calma y no entrar en el juego, entiendo que para ellos es difícil, pero no puedo entrar en la discusión".

Publicidad

En el caso de Marlon, Serna vivió un momento difícil previo que fue entrar a la casa y luego expulsarlo. "Fue bastante infortunado lo que pasó, era un competidor tan querido, extraordinario, con todo el potencial, seguramente hubiera llegado muy lejos".

La presentadora mencionó que para ese caso tuvo que ser aún más específica con las reglas del juego. "Ellos deciden jugar el juego como viene. Tú asumes el juego con las reglas que no tienen discusión, es el juego".

¿Cuál expulsión fue más difícil para Andrea Serna?

En la ronda de preguntas rápidas del formato de Lo más viral, Andrea Serna reveló que comunicarle a Marlon su expulsión fue el momento que más le dolió.

La presentadora aseguró que "tener que comunicar la expulsión de Marlon, eso me dolió".