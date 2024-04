¿Beba se pasó de grosera con Andrea Serna en el Desafío XX? Llueven críticas en redes

En la noche del pasado viernes, 26 de abril de 2024, los fanáticos del Desafío XX quedaron conmocionados tras la expulsión de Beba, ahora exintegrante del equipo Alpha.



Mientras transcurría un nuevo capítulo del Desafío XX por el Canal Caracol, no tardó en viralizarse la actitud de la barranquillera con sus compañeros y con la presentadora Andrea Serna.

A pocos minutos de dar inicio al desafío a muerte, se mostraron las imágenes que dan cuenta de cómo Beba rompió varias reglas del programa, entre ellas, el salir de Playa Baja, quitarse el chaleco de sentencia e ingresar a la casa de su equipo para dormir.



Los integrantes de la casa Alpha expresaron su punto de vista sobre el comportamiento de su compañera, quien en repetidas ocasiones los interrumpió e incluso tuvo un tono soez con la presentadora del programa.

"Yo no quiero estar aquí. Yo nunca me sentí en un equipo. Me siento feliz y dichosa de que me expulsen", expresó Beba.

Este aspecto no pasó desapercibido por los fanáticos del reality, quienes rápidamente reaccionaron en redes sociales.

Vea algunas de las reacciones sobre el comportamiento de Beba con Andrea Serna en el Desafío XX aquí:

