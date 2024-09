Andrea Valdiri recordó el día que rechazó una oferta de 500 millones de pesos

Andrea Valdiri utilizó sus historias de Instagram para resolver una de las dudas que, según ella, más tienen sus seguidores. La influenciadora barranquillera contó anécdotas de momentos en los que hombres le han ofrecido dinero por pasar una noche o fin de semana con ellos.

¿Andrea Valdiri ha recibido propuestas indecentes?

La bailarina señaló que, desde que empezó a ser una figura pública, recibe comentarios y propuestas de personas interesadas en ella. Una de las primeras, recordó, fue muy impresionante por la suma de dinero que le ofrecieron.

"Me acuerdo del primero, mi hermana me respondía los correos. Ella me decía que había un tipo enviando correos, el tipo era de La Guajira, decía que solicitaba que yo fuera", detalló. Según Andrea Valdiri, su hermana en ese momento empezó a hablar con el sujeto, pues creía que se trataba de un contrato de publicidad.

El hombre le pidió a la hermana un número de WhatsApp para hacerle su propuesta y ella aceptó. "Mi hermana dijo 'estamos coronando con el negocio', ella no tenía idea de que le iban a pedir el c*** de su hermana. El tipo le dice: 'tengo acá 500 millones de pesos para que tu hermana pase un fin de semana conmigo', y le manda una foto de una maleta llena de plata".

Publicidad

Entre risas, Andrea Valdiri recordó la llamada de su hermana, bastante preocupada, comentándole la situación. "500 millones ponen a pensar a cualquiera, están difíciles de conseguir, me tomo tres tragos y quedo lista, pero en serio, yo todavía no puedo creer que un tipo haga estas propuestas".

"Hay muchos hombres que creen que con plata pueden comprar cualquier cosa y no machi. Yo dije: 'no, eso me da pavor', le dije que bloqueara al tipo", aseguró.

Publicidad

Valdiri señaló que esta no ha sido la única ocasión, pues en otro momento le pasó con uno de sus vecinos, quien la veía desde su balcón en su jacuzzi. La famosa recordó que un día el hombre le mandó un mensaje con sus guardaespaldas.

"Me mandó una carta y decía: 'Si me regalas la panty que tienes puesta, del traje de baño azul, te doy 50 millones'. Yo quedé machi, no puedo creer que haya gente tan loca en esta vida".