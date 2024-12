Así celebraron Falcao y Lorelei sus 17 años de matrimonio: "Te elegiría una y mil vidas más"

Radamel Falcao García y Lorelei Tarón son una de las parejas más reconocidas y queridas de la farándula nacional. Actualmente, los esposos viven en Bogotá, ciudad en la que celebrarán su aniversario número 17.

A través de sus historias de Instagram, Falcao inició este 13 de diciembre mostrando a sus millones de seguidores que en su casa había celebración. El futbolista presumió que al despertar se encontró con una especial sorpresa que le preparó la cantante argentina.

Celebración Falcao y Lorelei

Falcao mostró que su esposa y sus hijos estaban colaborando con una decoración en casa en la que primaban los colores rojo y blanco, para celebrar su amor. Mientras le preparaban el desayuno, el futbolista dejó ver que había varios globos en forma de corazón que colgaban desde el techo y que en el balcón Lorelei le dejó un gran mensaje.

"Buenos días chicas, hoy son 17 años de casados con mi esposa y me hizo esta sorpresa", dijo Falcao mostrando que en el balcón había un gran letrero de luces en el que se leía "TE AMO", adornado con más globos y un gran corazón.

Celebración aniversario de Falcao y Lorelei - Foto: @falcao

Por su parte, Lorelei Tarón también presumió en sus redes sociales el primer detalle que recibió de Falcao en este día especial para los dos. El futbolista la sorprendió para iniciar el día con un gran ramo de rosas de color blanco y rosa con un mensaje que decía: "Te elegiría una y mil vidas más. Te amo".

¿Cómo inició la relación de Falcao y Lorelei?

Radamel Falcao García y Lorelei Tarón se conocieron en Argentina en 2006, consolidaron rápidamente su relación amorosa y un año después se casaron.

Sin embargo, no fue tan fácil en un inicio construir una relación; especialmente por las críticas que recibieron.

En una entrevista para el canal de YouTube de la periodista Sara Bello, la modelo y cantante argentina reveló que "nos conocimos en la iglesia a la que asistíamos. Cuando lo conocí me parecía un chico lindo, pero no más. A mí realmente no me interesaba".

Los detalles y personalidad de Falcao conquistaron rápidamente a Lorelei Tarón, quien más de 15 años después todavía recuerda su primera cita: "Fue con unos compañeros de River, con las esposas, bueno con sus novias. Era una salida de parejas a una casa y tuvimos una cena".

Tras 17 años, la pareja ha construido un hogar lleno de amor junto a sus hijos Dominique, Desirée, Annette, Jedediah y Heaven.