Así es la vida del Padre Chucho en Estados Unidos: sigue dando misa a colombianos

A mediados de este año, el Padre Chucho anunció a sus seguidores en redes sociales y feligreses en Bogotá que tomó la decisión de irse de Colombia . El motivo, según detalló, se debía a que estaba recibiendo amenazas que lo hacían temer por su vida.

Desde hace unos meses, el sacerdote empezó una nueva vida en los Estados Unidos, donde sigue realizando su labor religiosa y compartiendo con compatriotas. El párroco ha encontrado la manera de mantenerse conectado con sus seguidores en Colombia.

¿A qué se dedica ahora el Padre Chucho en Estados Unidos?

Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el Padre Chucho, hace mucha falta a los feligreses bogotanos que cada domingo llegaban al Santuario Diocesano de la Divina Misericordia para escuchar la palabra de Dios a través del famoso párroco.

Ahora que está fuera del país, el Padre Chucho decidió hacer uso de las plataformas digitales y las redes sociales para seguir ofreciendo la misa a sus seguidores colombianos.

En sus perfiles de redes sociales, el sacerdote ha anunciado a sus feligreses que ahora oficializará misas a través de su canal de YouTube. "Eucaristía todos los días a partir de las 5: 00 a. m. (hora Colombia)", escribió.

Efectivamente, las misas del Padre Chucho en YouTube inician con su canción 'Entra' y unas primeras palabras del sacerdote para todos sus feligreses. Entre semana, es otro sacerdote el que lleva a cabo la eucaristía, mientras que todos los domingos, las misas están oficializadas por Jesús Hernán Orjuela.

Además de esta manera, el Padre Chucho se ha encontrado en Estados Unidos con una gran comunidad de católicos colombianos que están felices con su presencia en ese país. El sacerdote ha visitado diferentes iglesias en ciudades estadounidenses para compartir con la comunidad que lo sigue hace varios años.

¿Por qué el Padre Chucho se fue de Colombia?

En su momento en sacerdote dio una entrevista en La Red Viral en la que reveló que había tomado la decisión de radicarse en Estados Unidos después de recibir amenazas en contra de su vida en Colombia.

"Tuve amenazas y prefiero callar, estar en silencio, prefiero tomar distancia y soltar mi tierra como la han soltado muchos", aseguró el párroco colombiano. Según detalló, los ataques en su contra empezaron cuando dio unas declaraciones sobre el futuro del país que no gustaron a un sector.

"No me voy por miedo, sino las amenazas me llevaron a ir", recalcó y señaló que, en medio de eso, llegó a su vida la oportunidad de seguir con su camino espiritual en Estados Unidos. "He estado en Dallas, Washington, Kentucky y ahora voy en La Florida, y allí he recibido el amor de muchos hermanos de Nicaragua, Argentina, México, Uruguay y de pocos y amorosos colombianos. Lo hago por amor en el evangelio".