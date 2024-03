Padre Chucho confiesa que casi se retira del seminario por "enamoramiento apasionado"

En entrevista con The Suso's Show, programa de Caracol Televisión,el padre Chucho dio datos reveladores. El sacerdote sorprendió a los televidentes luego de asegurar que estuvo muy cerca de retirarse del seminario porque se enamoró de una mujer.

"Terminando los estudios de Filosofía, el corazón me empezó como a palpitar. Creo que el exorcismo más fuerte es 'la verdad los hace libres', entonces fui con la verdad a donde el rector y le dije: 'Creo que tengo que salir, voy a salir un tiempo, porque siento que me estoy o me he enamorado'", narró Jesús Hernán Orjuela, mejor conocido como el padre Chucho.



Aunque el cura tenía sus maletas listas para salir del seminario, la respuesta que le dio su superior lo dejó atónito, pues en lugar de aceptar su renuncia le recalcó que sería un buen sacerdote.

"En ese momento yo ya tenía listas mis maletas, porque sabía que tenía que salir del seminario, pero el rector me dijo: 'Lo felicito, es una señal más de qué va a ser un buen sacerdote'", comentó el padre Chucho.

"Me dijo: 'Espera, en este momento que tienes crisis por enamoramiento apasionado, no tomes esa decisión'", añadió.



Padre Chucho cuenta que por su culpa expulsaron a compañero del seminario

Como si no fuera suficiente, el cura aseguró que por culpa suya expulsaron a un compañero del seminario. "Yo salí de la rectoría y había un compañero que estaba pasando por una situación muy similar. Yo le dije: 'Mira, esto me pasó, ve y dile al rector, cuéntale, es mejor eso a que después cuenten chismes de que a usted lo vieron en cine, que se pasó la reja por encima, que se escapó del seminario'", recordó el religioso.

"El me dijo: 'Gracias, Chucho', y fue y le dijo al rector, pero cuando salió nunca más me volvió a hablar porque ese día lo echaron del seminario. Además, se tuvo que ir a prestar el servicio militar, lo mandaron de una para allá", puntualizó el padre Chucho en The Suso's Show.