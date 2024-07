Padre Chucho anuncia que se va de Colombia por amenazas: "No me voy por miedo"

Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre Chucho, confirmó en una entrevista que está listo para salir de Colombia y radicarse en los Estados Unidos. El motivo, según detalló, se debe a las amenazas contra su vida de las que ha sido víctima recientemente.

>> Lea también: Padre Chucho y sus recomendaciones para Semana Santa: ayuno, oraciones y otras

¿Por qué el padre Chucho se va de Colombia?

En diálogo con el canal de YouTube La red viral, el famoso sacerdote colombiano reveló que "tuve amenazas y prefiero callar, estar en silencio, prefiero tomar distancia y soltar mi tierra como la han soltado muchos".

Según el religioso, las amenazas empezaron a llegar luego de que él diera unas declaraciones sobre el futuro del país. "Con la mala interpretación que hubo y la situación que vivimos hoy en el en el país, hablar de Dios y llevar un mensaje del cielo a la persona que lo necesita, a los que sufren, pareciera que lo bueno hoy es malo".

Publicidad

El padre Chucho agregó que está agradecido por la gestión para radicarse en los Estados Unidos. "Les agradezco a ellos que me reciben, a los americanos que me reciben el mensaje de la palabra y le agradezco al gobierno de los Estados Unidos que me dio la posibilidad una visa de residencia, ya tengo mi Social Security, ya tengo todo los permisos y puedo trabajar".

Aunque confirmó tener el corazón dividido por tener que abandonar Colombia, celebró que se ha encontrado con muchas personas radicadas en los Estados Unidos que desean verlo y hablar con él. "No me voy por miedo, sino las amenazas me llevaron a ir y recibí la propuesta de los Estados Unidos, he estado en Dallas, Washington, Kentucky y ahora voy en La Florida, y allí he recibido el amor de muchos hermanos de Nicaragua, Argentina, México, Uruguay y de pocos y amorosos colombianos. Lo hago por amor en el evangelio".

Publicidad

>> Le puede interesar: Padre Chucho confiesa que casi se retira del seminario por "enamoramiento apasionado"