Así fue el encuentro entre artista que pintó mural para concierto de Paul McCartney y el músico

Ela Rincón es la artista visual que hizo el mural de Paul McCartney en Bogotá a propósito de su concierto y quien fue sorprendida por la visita del propio artista, que contempló la obra en la carrera Séptima.

La muralista, sin ni siquiera imaginarlo, cumplió el sueño de conocer a la leyenda viva de la música, Paul McCartney.

“Tuve el honor y el placer de hacer el mural para publicitar el concierto de Paul McCartney. Vi el concierto. Todo fue hermoso. Realicé el mural en la 69 con la carrera Séptima. Yo tenía una cita con el fotógrafo para tomar unas fotos con el mural, pero me llevé la sorpresa de que el mismo Paul fue a visitar el mural y para mí fue un momento muy surrealista, al encontrarme con esta persona en vivo y en directo", contó Ela Rincón, artista visual, en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

Lo que comenzó con una cita pactada por el equipo de Paul para hacer un pequeño registro terminó en lo menos esperado.

Así narró la artista su experiencia con el músico: "Mi amiga empezó a grabar, así como de la nada. Cuando empezamos a cruzar, Paul se baja y yo quedo en blanco. Me dijo que estaba muy agradecido por el mural, que le gustó muchísimo, que gracias por pintarlo. Yo le respondí que estaba conmocionada, que muchas gracias por venir y que no podía creer ese momento. Él me preguntó por el nombre de mi perro. Fue todo muy lindo, muy humano y ahí el equipo de seguridad me dijo que no podía tomar fotos o videos. Entonces no tenemos como tal un registro, pero el fotógrafo de Paul me dijo que me las iba a enviar pronto".

Fueron cinco días de realización del mural junto a su equipo de trabajo con un diseño inspirado en el piano mágico de Paul McCartney.

El mural en honor a Paul McCartney está ubicado en la calle 69 con carrera 7 - Noticias Caracol

"Él encomienda este piano a unos artistas en 1960 y las manos que están representadas en el piano son las manos de Paul, pues es zurdo, entonces todas las manos son zurdas y en un lado está el Paul que conocemos como la leyenda joven y al otro lado está el Paul contemporáneo", comentó la artista visual.

Y como dice Ela, esta fue una manera de recordar que el arte conecta no solo con territorios sino con personas increíbles.

