Cristiano y Georgina se casan: ¿cuánto costó el anillo del que todos hablan?

El delantero portugués Cristiano Ronaldo y la modelo e influencer española Georgina Rodríguez anunciaron este lunes que se casarán, poniendo fin a años de rumores sobre un posible enlace. La noticia llegó a través de las redes sociales, donde Rodríguez compartió una fotografía de ambas manos entrelazadas, luciendo un imponente anillo, acompañada del mensaje: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

La pareja, que inició su relación en 2016 y tiene dos hijos, había hecho referencias a la boda en entrevistas y en el reality de Netflix Soy Georgina, donde mostraron aspectos íntimos de su vida juntos. Aunque el anuncio ha generado una oleada de felicitaciones de seguidores y celebridades, aún no han revelado la fecha ni el lugar de la ceremonia.



Un anillo de lujo

El anillo de compromiso no ha pasado desapercibido. Según medios especializados, se trata de un diamante en corte almendra de 10 quilates, flanqueado por dos diamantes triangulares más pequeños. Expertos en joyería estiman que la pieza podría tener un valor cercano a los 6 millones de dólares, aproximadamente 25.000 millones de pesos colombianos, aunque el precio final podría variar dependiendo de la pureza de la gema.

Con este anuncio, Ronaldo, actualmente jugador del Al-Nassr en Arabia Saudita, y Rodríguez confirman oficialmente que pasarán por el altar, consolidando una relación que ha sido tan mediática como duradera.



La histora de amor del futbolista y la influencer

Su historia no comenzó bajo los flashes de una alfombra roja, sino en el pasillo de una exclusiva boutique de Gucci en Madrid, donde Georgina trabajaba. Según ha narrado ella misma, la conexión con el astro del fútbol fue instantánea y poderosa. Un segundo encuentro en un evento de moda poco después fue suficiente para confirmar que la química era innegable. Conscientes del huracán mediático que rodea a Ronaldo, la pareja optó por la discreción en sus inicios, permitiendo que su vínculo se fortaleciera lejos del escrutinio público hasta su presentación oficial en la gala de los premios 'The Best' de la FIFA en 2017.

El corazón de la relación entre Cristiano y Georgina es, sin duda, la familia que han formado. Georgina se integró con una naturalidad admirable en la vida de Cristiano Jr., Eva y Mateo, los tres hijos que el futbolista ya tenía. Rápidamente, se convirtió en una figura materna fundamental para ellos.

La familia creció con la llegada de Alana Martina en noviembre de 2017, su primera hija en común. Sin embargo, su camino no ha estado exento de dolor. En abril de 2022, la pareja enfrentó la devastadora pérdida de su hijo Ángel durante el parto. En medio de esa oscuridad, el nacimiento de su gemela, Bella Esmeralda, se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Esta capacidad para afrontar juntos tanto las alegrías más grandes como las tristezas más profundas ha demostrado ser la verdadera prueba de su fortaleza.

A través del exitoso reality 'Soy Georgina' y sus activas redes sociales, la pareja ha ofrecido una mirada íntima a su vida, mostrando un fascinante equilibrio entre el lujo extremo y una sorprendente normalidad. Los viajes en jet privado, las residencias espectaculares y los eventos de gala se entrelazan con escenas de juegos en el jardín, cenas familiares y un apoyo incondicional en sus respectivos proyectos. Georgina, lejos de quedarse a la sombra del futbolista, ha construido una formidable carrera como modelo, empresaria e influencer, convirtiéndose en un ícono global por derecho propio.

