Así vivió Sofía Vergara el apagón en España, atrapada en su hotel: "El día más raro"

El 28 de abril de 2025 pasará a la historia de España y el mundo como el día en el que todo quedó en negro. El apagón que afectó a España, Portugal y parte de Francia causó conmoción en un mundo totalmente digitalizado. Sofía Vergara fue una de las personas afectadas, pues la colombiana se encontraba en la capital de España junto a su familia para un importante evento de una de sus marcas.

A través de sus redes sociales, la actriz describió cómo vivió la experiencia de quedarse atrapada en el hotel, completamente sin luz, sin la posibilidad de llevar a cabo su evento, pero con la mejor compañía y atención. Fueron ocho horas las que la colombiana estuvo sin acceso a electricidad, como todos los habitantes de Madrid, capital española; sin embargo, otras zonas del país tardaron hasta 12 horas o más en restablecer sus servicios a causa del apagón .

¿Cómo vivió Sofía Vergara el apagón en España?

Sofía Vergara se encontraba hace varias semanas en España asistiendo a eventos comerciales y profesionales, entre ellos la gala de los Premios Platino. Según su publicación en Instagram describiendo el suceso, la colombiana se encontraba en el hotel Four Seasons, en la plaza de Canalejas, junto con su hijo Manolo, su sobrina Claudia y varios amigos cuando toda la energía en España se fundió. Las autoridades han detallado que el apagón ocurrió exactamente a las 12:42 del mediodía, hora local.

"El día más raro de Madrid. Ocho horas y media de apagón, encerrados en una terraza, pero con mi gente favorita", escribió la 'Toti' en su cuenta de Instagram. Afortunadamente, la famosa colombiana pasó la situación con calma y acompañada. Sin embargo, no todo fue positivo para la intérprete de Modern Family, pues la situación la llevó a tener que cancelar el evento de su marca de belleza que se iba a llevar a cabo en el mismo hotel y al que tenía grandes invitados.

"Por desgracia, tuvimos que cancelar el precioso evento de Toty que habíamos preparado en el increíble Four Seasons Madrid para toda la prensa e influencers, ¡¡¡pero volveré pronto!!!", agregó Sofía Vergara . Pero la famosa no dejó que el apagón la detuviera y aprovechó para hacerle promoción a sus productos, ya que tuvo que quedarse en la terraza del hotel por 8 horas seguidas. "Ocho horas al sol en Madrid pero completamente protegida porque tenía mi crema en la cartera y tranquila por lo increíble que nos cuidaron", escribió en la descripción de unas fotos que se tomó en la terraza mostrando su crema.

"Apagón, pero Sofía Vergara irradia luz"; "Así se disfruta un apagón"; "No te hace falta luz, brillas sola bebé"; "Tu sola presencia ilumina España"; "No, yo quería hacerme unas fotos contigo"; "Disfruta el tiempo analógico"; "España siempre te recibirá con amor"; "Ha sido una locura en Madrid"; se lee en las diversas reacciones que los seguidores de Sofía le dejaron en sus publicaciones.

Otra famosa colombiana atrapada en España

Sofía Vergara no fue la única personalidad colombiana que vivió el apagón en España. En Madrid también se encontraba la actriz Viña Machado, quien a través de sus redes también reflejó desde su punto de vista cómo ocurrió todo. "Estamos en España sin luz, sin internet, como que no te agarra señal en ninguna esquina. No sabemos qué está pasando ni cuándo va a volver la electricidad o la conexión. Es como estar atrapados, pero estamos bien", expresó la famosa.

Viña Machado también asistió a la gala de los Premios Platino, en los cuales se llevó el galardón a mejor actriz de reparto por su interpretación de Pilar Ternera en la adaptación de ‘Cien años de soledad’ de Netflix . Horas después de la ceremonia, la actriz apareció en sus historias de Instagram narrando que no había podido regresar a Colombia porque estaba "atrapada" en Madrid.

¿Por qué hubo un apagón en España?

El apagón provocó un caos en el sistema de transporte y las comunicaciones en España, Portugal y parte de Francia. Los esfuerzos de las autoridades todavía tratan de determinar las causas detrás de este corte de luz. En un principio se habló de dos principales posibilidades: una falla súbita o un posible ciberataque , pero esta última ya ha sido desestimada. Según conclusiones aún preliminares, Red Eléctrica señaló que "no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control que pudieran haber ocasionado el incidente".

La investigación sobre el suceso inédito sigue en curso en los países afectados. Algunas de las hipótesis más sólidas hablan sobre un posible desequilibrio estructural en el sistema eléctrico español, agravado por la alta penetración de energías renovables. Se ha hablado de la desconexión masiva de algunas platas solares fotovoltaicas a causa de una sobrecarga o perturbación aún desconocida. En la actualidad, el suministro eléctrico ha sido restablecido en prácticamente todo España.

