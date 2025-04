Apagón eléctrico: ¿qué es el cero absoluto que dejó sin electricidad a España y más países europeos?

Hacia el mediodía de este lunes 28 de abril, los habitantes de España, Portugal y el sur de Francia presenciaron uno de los apagones más fuertes de la historia reciente . Los servicios de metro, la señal telefónica y todos aquellos servicios imprescindibles que requieren de electricidad se vieron afectados y dejaron a los habitantes de dichos países europeos en una crítica situación.

Y es que, hablando de magnitudes, el apagón eléctrico dejó sin suministro a todo el territorio peninsular y ha afectado a los servicios de transportes, hospitalarios y a millones de ciudadanos. Otras naciones del mismo continente como Francia o Ucrania han ofrecido ayuda para evitar que esta situación cause consecuencias más nocivas.

Portugal fue el otro país afectado por este impredecible apagón. De hecho, el Gobierno de dicho país declaró este lunes la situación de crisis energética por el apagón eléctrico que afecta el territorio desde las 11:33 (hora local) y calcula que el suministro podría regresar de forma generalizada en las próximas horas.



¿Por qué se produjo el apagón eléctrico en Europa?

Al tratarse de un apagón provocado por un llamado "cero absoluto", la recuperación energética debe ser paulatina, por lo que las diferentes problemáticas derivadas de esta situación pueden extenderse durante largas jornadas mientras se restablece el servicio. Y es que a dicho fenómeno se le atribuyó el llamado "cero absoluto" porque, hacia las 12:30 de la tarde, la oferta energética pasó de suministrar 25.184 megavatios a solo 12.425, una cifra abismalmente inferior a la demanda que se presentaba para ese momento. En otras palabras, el cero absoluto ocurre cuando se desploma la oferta de energía, provocando un fuerte desequilibrio que deriva en apagón total y las consecuencias que se siguen viendo en los países europeos afectados.



Posibles causas del apagón

Red Eléctrica, el gestor de la electricidad en España, ha identificado como acontecimientos que llevaron al "colapso total" del sistema eléctrico peninsular español, una fuerte oscilación del flujo de potencia acompañado de una pérdida de generación "muy importante", según ha informado este lunes.

Esta pérdida de generación, que no había trascendido en el primer 'briefing' del día con medios, produjo la desconexión del sistema peninsular español del resto del sistema europeo, es decir, desconectó la interconexión con Francia. Como resultado de esta desconexión y del "grave desequilibrio" entre generación y demanda, el sistema "ha colapsado", llevando a una situación de ausencia de tensión en los puntos de suministro, tanto en la España peninsular como en Portugal.

Autoridades pidieron a los habitantes "que eviten circular en la medida de lo posible" tras el apagón en España - JAVIER SORIANO/AFP

Tal como ha explicado el director de Servicios a la Operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, una oscilación consiste en una variación importante en variables del sistema eléctrico, que son la frecuencia, los flujos de frecuencia por elemento de red y las tensiones en distintos nudos en la red de transporte.

En cualquier caso, ha insistido en que los detalles sobre el origen del incidente se conocerán más adelante . "No vamos a participar en la especulación", ha recalcado Prieto a preguntas sobre la causa del apagón, una cautela por la que también ha optado después de que se le planteará a qué hora estaba previsto que el suministro recuperase la normalidad. "El proceso de reposición todavía es esperable que tarde horas. No es posible cuantificarlo, ya que es un proceso dinámico, muy complejo y no exento de dificultades", ha concluido.



Pedro Sánchez, presidente de España, se pronuncia tras fuerte apagón eléctrico

En una comparecencia tras presidir la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que no descarta "ninguna hipótesis" sobre la causa del corte en el suministro eléctrico, que se produjo a las 12:30 horas (10:30 GMT) y ha afectado también a Portugal y el sur de Francia. Conforme avanzó el día, diferentes puntos de España, Portugal y el sur de Francia empezaron a recuperar la energía en diferentes ciudades. No obstante, se espera que hasta este martes 29 de abril se pueda restablecer el servicio de energía eléctrica en todas las zonas que sufrieron de este impactante apagón.

Un gran apagón afecta a España y Portugal. Archivo particular.

