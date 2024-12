Britney Spears asegura que tiene 5 años en su último video: "Mañana tengo que ir al jardín"

En una reciente publicación, Britney Spears , la princesa del pop ha preocupado a sus seguidores. A través de un video, la famosa reclamó a los paparazzi por publicar fotos que la hacen lucir mal y por afirmar en diferentes noticias que el pasado 2 de diciembre cumplió 43 años.

Spears les aclaró en la grabación que no cumplía 43 años, que tenía 5 y que asistía al jardín. "No estoy cumpliendo 43, este año cumplo 5 años, y mañana tengo que ir al jardín".

Además de afirmar que se mudó México, dijo que los paparazzi son malos, refiriéndose a la forma en la que la retratan en sus fotos. "Me duele que los paparazzi hagan que mi cara parezca que llevo una máscara de Jason [Voorhees] y ni siquiera se parece a mí", dijo Spears.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar. Algunos de sus seguidores se mostraron evidentemente preocupados por su salud mental. Cabe recordar que la princesa del pop ha pasado por varios vaivenes que evidentemente han dejado secuelas en su salud, pero de un tiempo para acá, se había visto una mejora, lo que hace encender aún más las alarmas por una posible recaída.

Cumpleaños y divorcio el mismo día

El 2 de diciembre, Britney se convirtió en una mujer oficialmente soltera. Ese día también marcó su regreso oficial a la soltería tras su separación de Sam Asghari. La pareja contrajo matrimonio en junio de 2022, para después iniciar el proceso de divorcio a comienzos del presente año 2024. Sin embargo, los documentos oficializaron el divorcio justo el día del cumpleaños número 43 de Britney.

Los motivos de la separación tienen que ver con “diferencias irreconciliables que han llevado a la ruptura irremediable del matrimonio, haciendo imposible que las partes vivan juntas como esposo y esposa”, fue lo alegado por Asghari a finales del año 2023, para después presentar la petición formal a inicios del presente año.

Tras la separación, Spears anunció que se enfocaría en sí misma. En octubre, sorprendió a sus seguidores con un clip publicado en redes sociales, en el que se puede observar a Britney vestida de novia y afirmando que acababa de contraer matrimonio con ella misma. En el clip, que utiliza la canción “Fields of Gold” de Sting como banda sonora, la cantante reflexionó sobre la decisión en un tono positivo: “El día que me casé conmigo misma… Podría parecer vergonzoso o estúpido, ¡pero creo que es lo más brillante que he hecho!”.

Por su parte, Asghari se ha pronunciado públicamente sobre la ruptura. En noviembre, comentó que ha logrado avanzar y está concentrado en su carrera. El actor, quien pronto aparecerá en la tercera temporada de la serie The Traitors de Peacock, afirmó que esta nueva fase en su vida personal la está afrontando de una manera positiva y madura.

Getty Images