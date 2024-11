Cantante del vallenato de Lazy Town sobre presunta demanda: "No sé si querían sacarme plata"

Una versión de la icónica canción que abre la serie de Lazy Town se viralizó recientemente por su pegajoso cover en vallenato. El cantante de este tema es Edwar Riaño, más conocido en el mundo digital como El Topi.

Días después de publicarse la canción, causó revuelo la noticia de una supuesta demanda en contra del joven, en la que se le reclamaba por derechos de autor del tema oficial de la serie.

Versión del cantante sobre la supuesta demanda por la canción de Lazy Town

El artista publicó a través de sus redes sociales su versión de los hechos y dejó en claro que su equipo legal corroboró que esa demanda era falsa. Además, aseguró que en la única plataforma digital en la que subió el cover del tema fue YouTube; en las demás aplicaciones, él no fue el autor de las publicaciones.

El joven compartió una imagen en la que asegura que se evidencian las inconsistencias que tiene el documento en el que supuestamente la compañía Turner Broadcasting System, Inc. le informa de la demanda iniciada en su contra por el uso de una obra musical registrada bajo derechos de autor.

Publicidad

“Mi abogado me dijo: ‘No te preocupes que, en el peor de los casos, lo que toca hacer es bajar el video y remunerarles a esa gente lo que se ha generado’. Yo realmente no he generado con eso nada, pero la gente habla de que yo he hecho 100 millones de pesos”, aseguró el cantante.

El también creador de contenido sostuvo que recibió apoyo de varios amigos y medios de comunicación sobre lo sucedido y fue así como lograron identificar que la supuesta demanda era falsa.

Publicidad

“Otra gente diciendo que yo hago esto por marketing para sacar una canción que tengo. Estoy pensando y estoy preocupado porque no sé si querían sacarme plata, querían que bajara la canción, no sé”, acotó.

Una de las incongruencias que aparecen en el documento a simple vista es el nombre de la serie televisiva con un error ortográfico. En vez de escribir Lazy Town, remitieron el documento que dice Lazy Twon. Además, el remitente aparece firmando a nombre de Pedro de Valdivia, militar y líder de la conquista en Chile.