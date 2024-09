Cantante venezolano fue descubierto en las calles de Medellín: "Llevaba días sin comer"

En Noticias Caracol en vivo le seguimos las coordenadas a Eduar Robles, un migrante venezolano que llegó a Colombia hace cinco años y que empezó a trabajar como reciclador. En medio de esta labor, sorprendió con su talento para cantar.

Hace algunos meses fue descubierto por una disquera que ahora lo representa para que pueda cumplir su sueño. A través de redes sociales también ya se había hecho popular por interpretar los temas del artista mexicano Juan Gabriel.

¿Quién es Eduar Robles?

Robles llegó a Medellín desde hace cinco años, en búsqueda de un mejor futuro para su familia, pues es papá de una niña de tres años.

"Traté de buscar trabajo legal, como cualquier persona, pero no lo conseguí por más que trataba de meter papeles. La manera más fácil de trabajar, la que pude encontrar en el momento, fue reciclando, limpiando vidrios y cantando".

Según recordó el migrante, en medio de su búsqueda de nuevas oportunidades para salir de su país, alguien le mencionó que Medellín era la ciudad de las oportunidades. "Un amigo que conocí en Venezuela me dijo que si yo llegaba a Medellín iba a poder cumplir mi sueño".

Así sucedió en diciembre del año pasado, cuando estaba trabajando en un improvisado escenario ubicado en el Parque Itagüí, con un parlante en la mano e interpretando temas de Juan Gabriel. Fue escuchado por personas de Icon Sharks Music, una disquera estadounidense.

Desde hace 10 meses, Eduar Robles fue firmado como artista del sello disquero. "Yo canté y desde ahí siento que me cambió la vida. Ese día me hice 37 mil pesos, eso era muchísimo para mí. Llevaba muchos días sin comer y cantar en ese parque me cambió la vida".

Como agradecimiento a Juan Gabriel, cuyas canciones lo hicieron llamar la atención de la disquera, prometió que su primera canción profesional sería en homenaje al legendario artista mexicano.