Carolina Cruz contó que sus hijos pasarán Navidad con Lincoln Palomeque: ¿ella con Jamil Farah?

Tras su separación, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque han demostrado ser un gran equipo de padres. Los dos famosos colombianos se han llevado aplausos por la manera en la que manejan su relación, tras decidir tomar caminos separados. En estas fechas especiales, vuelven a dar ejemplo a muchas parejas que, como ellos, debe dividir el tiempo de sus hijos.

¿Cómo pasarán Navidad los hijos de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque?

A través de redes sociales, la presentadora Carolina Cruz empezó a responder preguntas de sus seguidores y entre ellas destacó una en la que cuestionaban la manera en la que su familia pasará estas fechas especiales.

La pregunta fue: "¿Los nenes pasan la Navidad contigo y con el papá o cómo haces? Porque a veces es complicado". La vallecaucana respondió con una tierna foto de sus hijos en el día de velitas, luciendo pijamas y gorritos de Papá Noel.

Carolina Cruz explicó cómo será la Navidad de sus hijos - Foto: @carolinacruzosorio

Según detalló la presentadora de Día a Día, Matías y Salvador pasarán esta Navidad con su expareja. "Este año con el papá y después llegan a estar conmigo", escribió.

Como es el caso de muchas parejas separadas con hijos, para estas fechas especiales el tiempo de los menores suele dividirse entre ambos padres, tema que a veces puede generar conflictos. Sin embargo, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque han demostrado que en su caso este tipo de espacios en los que deben definir tiempo con sus hijos, no hay conflicto entre ellos.

¿Con quién pasará Navidad Carolina Cruz?

Aunque la modelo no reveló con quién pasará entonces ella esta festividad, ya que sus hijos estarán con Palomeque, sus seguidores asumen que la vallecaucana estará en Navidad con su novio Jamil Farah, con quien recientemente celebró su segundo aniversario .

El pasado 12 de diciembre, Carolina Cruz compartió una especial publicación en la que recopiló algunos de sus mejores momentos al lado del piloto colombiano Jamil Farah, con quien tiene una relación amorosa desde hace dos años.

"Nunca pensé que un cruce de miradas en Napoleón, un follow back, un like, un 🔥 y 12 años de diferencia, nos llevarán a esto. Gracias por arriesgarte, por no huir, por no tener miedo, por nunca exigirme tiempo y recibir con amor lo que puedo entregarte, por ser un amigo para mis hijos, un apoyo para mí y por sacarme de la cabeza los parámetros de una sociedad que no nos deja sentir", escribió la vallecaucana.

Por su parte, Jamil Farah también le hizo una dedicatoria especial a la famosa presentadora, compartiendo una foto con ella en uno de sus viajes y escribió: "Todo lo que está bien en la vida".