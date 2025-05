Carolina Cruz reveló cómo reaccionó Lincoln Palomeque a su relación con Jamil Farah

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque han impresionado a muchos de sus seguidores al mostrar la manera en la que manejan su relación como padres de Matías y Salomón, a pesar de que ya no son pareja. La madurez y responsabilidad que ambos han demostrado luego de su separación es tema de conversación en redes sociales, en donde los felicitan cada vez que se muestran juntos en reuniones familiares. Recientemente, la presentadora dio nuevos detalles de cómo es su trato con el papá de sus hijos, especialmente después de que ella empezó una nueva relación amorosa.

Durante más de una década, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fueron una de las parejas más queridas y sólidas del entretenimiento colombiano. Fue en marzo de 2022 cuando la presentadora y el actor confirmaron públicamente, a través de sus redes sociales, que la relación de 13 años había llegado a su fin. Lejos de estar rodeada de escándalos, se convirtió en un ejemplo de cómo es posible cerrar ciclos de manera respetuosa en el mundo del espectáculo.

A mediados de 2023, la vallecaucana confirmó que estaba en una nueva relación amorosa, lo que causó un gran revuelo en la farándula nacional. Jamil Farah, un piloto colombiano 12 años menor que la presentadora, fue el hombre que conquistó nuevamente el corazón de la famosa y, desde entonces, ambos comparten pequeños detalles sobre su relación.

¿Cómo reaccionó Lincoln Palomeque al saber que Carolina Cruz tenía nuevo novio?

Recientemente, Cruz abrió la cajita de preguntas de su cuenta de Instagram y sus seguidores le hicieron algunas preguntas sobre su vida privada y amorosa, un tema que siempre ha sido de gran interés para ellos. A la famosa le preguntaron cómo mantiene su buena relación con Lincoln Palomeque y cómo este reaccionó cuando ella le contó que estaba iniciando una nueva relación amorosa con Jamil Farah.

"Lincoln no pone problemas, porque yo jamás lo haría con la de él", aseguró la vallecaucana. Según explicó Carolina Cruz, la gran base de la relación que ella mantiene con Palomeque es que la prioridad es el respeto entre ellos y que lo más importante es el bienestar de sus dos hijos. Además, la presentadora destacó que Farah no solo se ha encargado de hacerla feliz a ella y cuidarla, sino que el hombre se ha interesado también en su vida familia, dándole los espacios y la prioridad que ella necesita. "Me cuida mucho y adora a mis hijos, adora mi mundo", aseguró.

¿Carolina Cruz planea tener hijos con Jamil Farah?

Los seguidores de la famosa también se interesaron en saber qué pasará a futuro con la relación que tiene con el piloto, por lo que le preguntaron qué pasaría si el día de mañana Farah quisiera tener hijos, pues la misma Carolina Cruz ha señalado que ya ha tomado la decisión de no tener más hijos. La vallecaucana resaltó que ese es un tema que ya está claro en su relación con el sanandresano y que, en caso de que llegara a pasar, no debe ser una preocupación por el momento.

"Ese es un tema que se habló siempre, si llegara a pasar de nuevo, pues ese día me preocupo", escribió la presentadora de Día a Día. La presentadora, conocida por su franqueza en redes sociales, ha compartido ocasionalmente imágenes y mensajes que dejan ver la tranquilidad y plenitud que vive en esta nueva etapa. Sin necesidad de escándalos ni titulares sensacionalistas, Carolina ha mostrado que su vida sentimental ha tomado un nuevo rumbo, en el que el amor propio, la maternidad y la compañía emocional se equilibran de forma natural.

Esta nueva relación ha sido recibida con cariño por sus seguidores, quienes celebran verla feliz y serena tras años de exposición mediática y momentos personales difíciles. "Estoy en un momento de mi vida donde lo que más valoro es la paz y la reciprocidad", ha dicho en entrevistas recientes la famosa.

