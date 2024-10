Lincoln Palomeque aclaró su situación sentimental: ¿ya tiene nueva novia?

La vida amorosa de los famosos suele ser un tema de interés para los internautas que quieren estar actualizados con los últimos detalles. Sin embargo, a veces los rumores sobre este tema se salen de control y los personajes públicos los aclaran. Esto le pasó recientemente a Lincoln Palomeque.

A través de redes sociales se recopilaron y difundieron videos y fotos en los que el actor, expareja de Carolina Cruz , aparecía acompañando a una reconocida cantante colombiana. Por este motivo empezaron a vincularlo emocionalmente con ella.

Palomeque decidió reaccionar en sus redes sociales a estos rumores y, además de desmentirlos, dejarle una importante reflexión a los usuarios de las redes sociales.

¿Lincoln Palomeque tiene nueva novia?

"FALSO", escribió el actor colombiano Lincoln Palomeque compartiendo la publicación de un portal de chismes en el que revelaban la identidad de la cantante en cuestión.

Luego cuestionó: "¿de dónde sacan cosas así?". El actor señaló que está acostumbrado a los chismes sobre su vida amorosa, pero en este caso en específico decidió salir a desmentirlo porque Valentina Janna, la cantante que mencionaron, tiene su relación y recientemente tuvo un hijo con su pareja.

"No importa que me inventen cuentos, como ha pasado en los últimos años, lo maluco es que hay personas con las que me han relacionado que tienen su vida, sus parejas y eso merece respeto".

Lincoln Palomeque resaltó que cuando se inventan estas relaciones por simples publicaciones, pueden incluso causar problemas entre las personas involucradas. "Pueden ser hasta riesgosos esos chismes, ¡sean serios!".

¿Lincoln Palomeque está soltero?

Finalmente, el actor, que terminó su relación con la presentadora Carolina Cruz en el 2022 luego de más de 10 años juntos y dos hijos, dio detalles de su vida sentimental en la actualidad.

"Hace mucho estoy solo, no crean en lo que leen por ahí", concluyó el actor Lincoln Palomeque.

Valentina Janna no es la novia de Lincoln Palomeque

Una pequeña vista al perfil de Instagram de la cantante colombiana Valentina Janna da para descartar que sea la nueva novia del actor Lincoln Palomeque. La mujer presume en sus perfiles a su pareja y, además, recientemente dio a luz a su hijo Galieth, fruto de esa relación.

Sobre Valentina Janna se sabe que es una mujer de 26 años nacida en Valledupar y que se ha hecho popular por se una de las nuevas exponentes femeninas del género urbano. A pesar de que es abogada, profesional de la Universidad Popular del Cesar, se decidió por emprender su camino musical.

Además de la música y las leyes, la belleza de Janna también ha brillado como modelo en publicidad y en pasarelas. Incluso, fue reina del Carnaval de Valledupar.