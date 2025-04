Carolina Cruz sorprendió al anunciar decisión que tomó sobre sus prótesis

Carolina Cruz es una de las presentadoras y modelos más reconocidas en el país. A través de sus redes sociales la vallecaucana comparte con sus seguidores algunos detalles de su estilo de vida laboral y personal, algo que hace que su audiencia se sienta mucho más cercana a ella y encuentren cambios sutiles en ella. Recientemente, uno de sus seguidores le preguntó si había hecho un cambio en su cuerpo, a lo que ella respondió afirmativamente.

¿Qué se hizo Carolina Cruz?

A través de Instagram, la presentadora abrió la cajita de preguntas para que sus seguidores hicieran sus cuestionamientos sobre la vida de ella. Una de las preguntas que le llegó y ella respondió con sinceridad fue: "¿Te quitaste las prótesis". Cruz respondió con una foto en bikini y reveló que "me las cambié".

Este tema generó algunos cuestionamientos entre los seguidores de la vallecaucana, recordando que hace algunos años Carolina Cruz hizo unos comentarios desafortunados sobre las mujeres que deciden retirarse las prótesis o cambiarlas por unas más pequeñas. Al respecto, la misma presentadora decidió hablar al respecto y no solo explicar su punto, sino admitir su error y resaltar los aprendizajes que vinieron después.

La vallecaucana habló al respecto en su podcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad y resaltó que había tardado en mencionar esta polémica que protagonizó porque, en realidad, le afectó. Además, resaltó que apenas dos años después de lo ocurrido sintió que estaba preparada para hablar públicamente sobre la explantación , "un capítulo muy amargo en mi vida", con tranquilidad, honestidad y con empatía hacia otras mujeres.

Según Carolina Cruz , cuando hizo sus comentarios desafortunados sobre las mujeres que se retiran las prótesis, "yo no tenía la madurez suficiente, me gana el ego, y tengo que aceptarlo, para entablar esta conversación desde un punto de vista neutral", admitió. También agregó: "Me expresé como no debía; creo que mis palabras no fueron las correctas, pero jamás fue mi intención herir a tantas mujeres", pero también resaltó que "la situación se salió de control y se me salió de las manos".

La presentadora de Día a Día también resaltó que ese día habló sin pensar y teniendo en la mente la historia de una amiga muy cercana que enfrentó una depresión cuando los médicos le recomendaron retirarse sus prótesis por el síndrome de Asia . Cruz aseguró que ese nubló su juicio en el momento y habló sin abarcar todas las historias de mujeres que también han pasado por esta situación y lo han vivido de manera diferente.

Fue tanto el odio en redes sociales que Carolina Cruz recibió, que la presentadora reconoció que decidió acudir a expertos para analizar el por qué de sus palabras. "Pedí una cita con mi coach para entender por qué me había expresado así. Seguramente yo tenía que sanar algo en mí", señaló y agregó que "no era mi intención ofender a nadie ni minimizar el dolor de las mujeres que han tomado esta decisión por salud. Reconozco que mis palabras fueron desafortunadas y que debo aprender de este episodio".

