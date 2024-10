Cantante Christian Nodal fue hospitalizado de emergencia: ¿qué le pasó?

El cantante mexicano Christian Nodal tuvo que cancelar su aparición en el palenque de la Feria de Pachuca por quebrantos de salud que lo llevaron a ser hospitalizado. Una fotografía muestra al artista acompañado de una mujer dentro del centro médico.

>>> Puede interesarle: Christian Nodal presenta 'Un besito más' junto a cantante con la que tuvo rumores

¿Qué le pasó a Christian Nodal?

Por medio de sus historias de Instagram, el cantante Christian Nodal publicó un comunicado en el cual anunciaba que debía cancelar su presentación del 2 de octubre en el estado de Hidalgo, en México.

Publicidad

"Se hace de su conocimiento que por motivos de salud de nuestro artista Christian nodal, nos vemos en la penosa necesidad de posponer la fecha del evento, reprogramándola para el próximo lunes 14 de octubre", expresaron los organizadores.

Desde el equipo de Nodal agradecieron el apoyo y comprensión de los fanáticos en este percance de salud que tuvo el artista.

IG: Nodal

Publicidad



En redes comenzó a difundirse una fotografía del intérprete de 'No te contaron mal' recostado en la cama de lo que parece ser un hospital, mientras mantiene los ojos cerrados.

Sobre su cabeza se ve la mano de una mujer, que muchos presumen, es su esposa, la también cantante Ángela Aguilar, con quien contrajo nupcias solo hace unos meses.

Aunque muchos de los fanáticos le desearon pronta recuperación al artista de 25 años, otros manifestaron su molestia por la repentina cancelación del concierto, ya que, dicen, no es una práctica nueva en el mexicano.

"Siempre, pero siempre hace eso el Nodal, cuando no está "enfermo" sale de viaje, cuando no sale de viaje simplemente no le gusta la fecha que le tocó", expresó uno de los aficionados que compraron la entrada y ahora exigen los organizadores el reembolsaran el dinero.

Publicidad

>>> Le recomendamos: Nodal confesó cómo es su relación con su suegro, Pepe Aguilar: ¿se siente intimidado?