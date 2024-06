Céline Dion comparte su historia en su nuevo documental: "Quiero que me vean como soy"

Este martes 25 de junio de 2024, se estrena I Am: Céline Dion (Soy Céline Dion), el documental donde la artista canadiense relata su íntima experiencia con una enfermedad autoinmune que le cambió la vida. "Por primera vez me van a escuchar a mí, la real, no la del escenario", comentó.

El documental de Céline Dion estará disponible para el público por medio de la plataforma de streaming Prime Video. Bajo la dirección de la nominada al Óscar Irene Taylor, la intérprete de My heart will go on habla sin tapujos de su estado de salud.

"Quiero que me vean como soy. Cuando estoy en un escenario puedo actuar y es divertido, sin que sepan qué está pasando, pero cuando llegaba a casa estaba asustada pensando que mis hijos me iban a perder. Mi responsabilidad ahora es estar bien, recuperarme, no quiero maquillar más esta realidad", comentó la artista.

A sus 56 años, Dion decidió abrirse con su público sobre el padecimiento que lleva tratando en silencio por cerca de dos décadas, especialmente tras la cancelación de su gira de 2021. En sus palabras, ha estado sola desde la infancia, sin embargo, ahora está rodeada de personas que la han apoyado en este proceso.

"Haciendo a la vez de carta de amor a sus fanáticos, este documental inspirador hace un repaso de la música que la ha guiado durante su vida y muestra la resiliencia del espíritu humano", describe la plataforma de video.

Dion admite que, pese al miedo que tiene con respecto a su futuro y a la incertidumbre de su enfermedad, quiere ser fuerte para su familia y sus seguidores.

Some questions are easier than others. I Am: Celine Dion is now streaming. pic.twitter.com/fzUU6OV4AD — Prime Video (@PrimeVideo) June 25, 2024

¿Qué enfermedad padece la cantante canadiense Céline Dion?

La artista ganadora de dos Óscar y varios Grammy, Céline Dion, reveló en diciembre de 2022 que sufre el síndrome de persona rígida, que afecta al sistema nervioso y le provoca espasmos musculares, lo que la forzó a abandonar los escenarios.

Dion habló por primera vez de su enfermedad en una entrevista con la revista Vogue el pasado mayo, donde narró que fue en 2008, durante su gira de conciertos Taking Chances World Tour, cuando sintió por primera vez los signos iniciales de su enfermedad.